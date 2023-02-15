Новокуйбышевские нефтепереработчики пополнили библиотеку школы-интерната

Яркие обложки сразу привлекли внимание ребят. Фото: Алена ЕГОРОВА.

Свобода выбора

14 февраля библиотека школы-интерната им. И. Е. Егорова для детей с особенностями здоровья пополнилась десятками новых книг, от детских сказок и журналов до энциклопедий и захватывающих исследовательских изданий. Это были подарки образовательному учреждению на День книгодарения от давних друзей и партнеров – Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и издательского дома «Комсомольская правда». Доброй традиции дарить книги уже несколько лет, и это настоящий праздник для всех его участников.

– Мы шутим, что 14 февраля – это День влюбленных в книги. Взрослые, учителя – мы все стараемся привить детям искреннюю любовь к чтению. Это прекрасно, когда в библиотеке есть книги не только по школьной программе и у детей появляется свободный выбор книги и того мира, в который ребята погрузятся на их страницах. Поэтому мы безмерно благодарны тем, кто дарит детям такую прекрасную возможность. Книги – это чудо, а подарить детям чудо – это поистине праздник, – поделилась эмоциями директор ГБОУ школы-интерната им. И. Е. Егорова Елена Попова.

Впрочем, не только подопечные учебного заведения искренне обрадовались привезенным новинкам и рассматривали их с нескрываемой радостью. Даже педагоги нашли для себя несколько интересных экземпляров.

День книгодарения - настоящий праздник. Фото: Мария ГУБАНОВА.

Учат вечным ценностям

Сегодня, в век гаджетов, визуального контента и клипового мышления, книги приобретают гораздо большее воспитательное значение, чем раньше.

- Это верный способ научиться красиво говорить и думать на родном русском языке. Это впитывание вечных общечеловеческих ценностей и воспитание лучших качеств личности. От книг всегда возникает ощущение тепла и гармонии, мы полностью погружаемся в мир событий и героев, проникаемся настроением. Поэтому даже в самые трудные времена, книги были примером настоящих ценностей. Нам очень нравится сотрудничать с этим образовательным учреждением: здесь неизменно теплая атмосфера, дети открытые, доброжелательные, стремящиеся к знаниям, и замечательные педагоги. Для нас очень важно помогать им в воспитательном процессе, - рассказала пресс-секретарь Новокуйбышевского НПЗ Елена Шишкова

К слову, 14 февраля – не единственный день, когда нефтепереработчики пополняют библиотеку детских социальных учреждений. День защиты детей, 1 сентября также становятся поводом для лучших подарков. Сотрудники завода с радостью включаются в акцию и выбирают книги для ребят. Ориентируются в основном на возраст, покупают и классику детской литературы, и современные новинки, и прикладные издания.

Кроме любви к книгам, нефтепереработчики стремятся привить детям и другие полезные привычки. Например, проводят уроки экологии, которые очень нравятся ребятам и воспитывают в них желание и умение заботиться о природе. В прошлом году теорию подкрепили практикой и помогли с озеленением пришкольной территории.

Помогают заводчане и другим организациям: социально-реабилитационным центрам, где приходят на выручку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, общественной организации «Здоровое детство», которая объединяет многодетные семьи Новокуйбышевска и другие. Делают это с большой охотой, ведь помогать другим, привносить в чью-то жизнь добро – это самая настоящая радость.