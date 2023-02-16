От сказок до научной литературы: волонтеры пополнили детскую библиотеку

Дети сразу же выбрали себе книги по душе. Фото: Мария ГУБАНОВА.

Лучшее - детям

Крылатое выражение «Книга – лучший подарок» нисколько не устарело и сегодня. Более того, по сравнению с «быстрым продуктом» – электронными и аудиокнигами печатное издание – это истинно гурманское удовольствие: шелест и запах страниц, яркие краски иллюстраций и полное погружение в новый мир. И скажем прямо: книга сегодня – не только лучший, но и дорогой подарок. А все лучшее, как известно, детям.

Соединив эти две идеи, Новокуйбышевская нефтехимическая компания уже третий год подряд 14 февраля, в День книгодарения, проводит благотворительные «книжные» акции. Сотрудники компании подбирают и передают издания в социальные учреждения города и области, которые испытывают сложности с обновлением книжного фонда. В прошлые годы новокуйбышевские нефтехимики пополнили библиотеки школы №19 и поселка Маяк. А в этом году праздник пришел в образовательное учреждение Чапаевска для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где воспитываются около 200 ребят от 3 до 18 лет.

– Наши сотрудники всегда с удовольствием откликаются на инициативы о таких благотворительных акциях. Они с теплом и любовью выбирали книги для ребят. Также от предприятия мы дарим самым младшим деткам наборы для рисования. И сейчас на вручении им подарков мы испытываем ни с чем не сравнимые эмоции от того, как радостно блестят глаза детей, - поделилась главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Новокуйбышевской нефтехимической компании Наталья Орлова.

Для самых маленьких подарили яркие наборы для рисования. Фото: Мария ГУБАНОВА.

Чтение – любимое занятие

Для библиотечного фонда образовательного учреждения Чапаевска нефтехимики приготовили более 200 печатных изданий детской литературы: это фэнтези, приключенческие романы и детективы, сказки и рассказы для школьного возраста, художественная современная и научная литература, энциклопедии, исторические романы, раскраски и головоломки. Партнером акции выступила и медиагруппа «Комсомольская правда», предоставив еще около 200 экземпляров детских и подростковых книг и журналов.

Подарки волонтеров высоко оценили и дети, и педагоги.

– В нашем образовательном учреждении обучаются и воспитываются детки, которые проживают здесь постоянно, и, конечно, для них очень важно развиваться и получать новые знания. Подаренные вами книги – это большая помощь и нашим педагогам для подготовки к урокам, и самим ребятам. Для многих чтение – самое любимое занятие в свободное время. Уверена, что все они с удовольствием будут читать и изучать подаренные книги, – отметила директор образовательного учреждения Наталья Калабекова.

А дети… они просто выбрали себе книги по душе и сразу принялись за чтение. Кто-то погрузился в изучение сборника кулинарных рецептов – ребята изучают в школе поварское дело, и успешно: 9-классник Николай Михель победил в региональном этапе национального конкурса «Абилимпикс» в этой номинации. А его младший брат Григорий интересуется книгами об истории.

Не книгой единой

За три года акции нефтехимики передали детям около 1500 детских научно-познавательных изданий.И это далеко не единственное направление волонтерской деятельности на предприятии. С каждым годом в него вовлекается все больше сотрудников. Заводчане помогают семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пополняют областной банк крови, оказывают адресную помощь ветеранам, заботятся о животных. Добровольцы-нефтехимики становятся участниками масштабных экологических проектов и акций: «Зеленая весна», «День Волги», «Час Земли», «Кедры России» и других. Они чистят мир от мусора, озеленяют и благоустраивают город и растят детей экологически ответственными на собственном примере.

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