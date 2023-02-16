Вместо машин — груда металла: ДТП с двумя погибшими произошло на трассе в Самарской области

В связи с непогодой полицейские напомнили автомобилистам правила безопасности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 16 февраля 2023 года, в Самарской области произошло сразу несколько серьезных ДТП. В результате одного из них два человека погибли и еще четверо пострадали.

Столкнулись две легковушки

В 9:25 на 41 км автодороги «Тольятти - Димитровград» в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля: «Рено» и «Фольксваген». Все случилось в районе села Кирилловка. Одна из машин превратилась в груду металла. Пока обстоятельства аварии неизвестны.

— С места аварии в лечебное учреждение доставлено четыре человека и два скончались на месте аварии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также туда выехал прокурор Ставропольского района Дмитрий Морозов. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

День жестянщика

Это не единственное ДТП, которое произошло сегодня в Самарской области. Четверг, 16 февраля 2023 года, стал настоящим Днем жестянщика в регионе.

Так, рано утром два большегруза столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, а автомобили получили механические повреждения. Однако из-за ДТП и последующего возгорания одной из грузовых машин на некоторое время пришлось перекрыть движение на участке дороги. Сейчас оно уже восстановлено.

Еще одно ДТП произошло ранним утром на Южном шоссе в Тольятти. Там друг в друга въехали автобус и две маршрутки. В результате пострадали три человека, их всех госпитализировали в медицинское учреждение.

А в селе Подстепки Ставропольского района подросток на «Оке» столкнулся с «Вестой» и попал в больницу. Кто спровоцировал аварию, 15-летний парень или 70-летний пенсионер, пока неизвестно.

Автомобилистов призвали быть осторожнее в снегопад

Немаловажную роль в осложнении ситуации на дороге сыграло ухудшение погоды. В Самарскую область пришли снегопады и усиление ветра. Стихия будет бушевать весь день 16 февраля и продолжится 17 февраля. В связи с этим полицейские напомнили автомобилистам правила безопасности.

При движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз. Поэтому необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и исключить резкие маневры.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дорогах можно обратиться за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб — 112.

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