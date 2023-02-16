Проект Яндекса «Помощь рядом» начал работу в Тольятти

В Тольятти начал работу социальный проект Яндекса «Помощь рядом», который помогает бесплатно перевозить на такси подопечных благотворительных фондов, которые заботятся о людях с особенностями здоровья.

К проекту уже подключились несколько местных фондов, в том числе «Everland», «ЕВИТА» и «Ты ему нужен». Все они заботятся о людях с особыми потребностями. Например, «Everland» помогает с социальной адаптацией и поиском работы людям с ограниченными возможностями здоровья, а «Ты ему нужен» — детям-сиротам с нейрохирургическими заболеваниями.

«Маломобильные люди в Тольятти нуждаются в поездках на работу, учебу или медицинские учреждения, им также нужно посещать культурные и обучающие мероприятия. Однако они сталкиваются с ограничениями, не имея возможности независимо и безопасно передвигаться по городу, — рассказывает Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland. — Для нас очень важно, чтобы у участников нашего сообщества из Тольятти, которые нуждаются в транспортной доступности, появилась такая возможность».

В проекте «Помощь рядом» участвуют водители из таксопарков — партнеров сервиса Яндекс Go. Все они имеют высокий рейтинг и перед началом работы в обязательном порядке знакомятся с обучающими материалами.

Отметим, что поездки в рамках проекта оплачивает Яндекс, также на эти цели идут пожертвования пользователей сервиса такси. Поддержать проект может каждый, для этого достаточно включить округление в приложении Яндекс Go. После этого стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. К примеру, если поездка обошлась в 153 рубля, с карты будет списано 160 рублей. Разница пойдет на оплату такси для подопечных фондов. Для желающих доступны и более крупные номиналы для округления: 50, 100 рублей и так далее.

Ежемесячный вклад Яндекса в проект составляет 12 миллионов рублей, эти средства идут на организацию бесплатных поездок и закупок для фондов. Яндекс также предоставляет некоммерческим организациям бесплатный доступ к своим сервисам для бизнеса, он запустил программу закупок для фондов и выдает гранты на размещение социальной рекламы.

Директор проекта «Помощь рядом» Илья Шаров говорит, что программа «Поездки для НКО» позволяет подопечным фондов успевать вести полноценную жизнь: ездить не только на лечение или реабилитацию, но также на занятия, собеседования, по другим важным делам.

«Это значит, что будет меньше пропусков занятий и процедур из-за сложных погодных условий, меньше опозданий на важные собеседования и больше времени на то, чтобы жить полноценной жизнью», — говорит Шаров.

Напомним, Яндекс запустил «Помощь рядом» еще в марте 2020 года. Сейчас же проект организует бесплатные поездки на такси в 30 российских городах. За последний месяц подопечные благотворительных фондов совершили более 35 тысяч поездок. В проекте участвует свыше 100 тысяч водителей.