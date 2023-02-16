Как и зачем в самарских тюрьмах проводят церковные богослужения

Среди заключенных тоже есть верующие люди, для них и проводят богослужения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Православные люди верят, что после смерти души грешников отправятся в ад, где их ждут вечные муки. Но пока они живы для них есть земное «чистилище» - тюрьмы. Именно в местах лишения свободы преступники отбывают наказание за греховные действия, которые совершили. Кто-то проводит в колонии год, два, двадцать два. За это время многие из заключенных полностью меняют свое мировоззрение, но есть, к сожалению, и те, не исправляется. Однако священники уверены, что каждый человек достоин прощения, если он раскается в своих грехах и встанет на праведный путь. Управляющий Тольяттинской епархией епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор рассказал журналисту «КП-Самара», как в самарских тюрьмах организована работа с верующими.

Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После тысячелетия Крещения Руси, в 1988 году начались первые попытки священников войти в тюремные камеры к заключенным. В начале 1990-х появилась возможность для священников духовно окормлять заключенных во многих тюрьмах постсоветской России. В 1994 году между Московской Патриархией и МВД России была достигнута договоренность о совместной работе с заключенными. 19 сентября 1997 года был принят Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», который закрепил правовые основания для работы православных организаций в пеницитарных учреждениях России, а в 1999 году было принято соглашение о сотрудничестве Министерства юстиции Российской Федерации и Русской Православной Церкви, тем самым началась эпоха возрождения традиций тюремного служения в России.

В регионе в учреждениях УФСИН 10 православных храмов, 26 молельных комнат – 13 православных, 13 мусульманских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на конец 2022 года в учреждениях УФСИН по Самарский области действуют 36 культовых объектов, среди которых 10 православных храмов, 26 молельных комнат – 13 православных, 13 мусульманских. Среди осужденных, которые отбывают сроки в колониях Самарской области, более 4 тысяч человек исповедуют православие, почти 400 заключенных – мусульмане, 16 человек относят себя к протестантам, а один осужденный – буддист. Есть и те, которые не причисляют себя ни к одной из религиозных конфессий или являются атеистами. Таких в Самарской области 1413 человек.

Священники говорят, что их задача – помочь заключенным осознать свои ошибки и поддержать людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 4 тысяч заключенных Самарской области исповедуют православие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Каждый имеет право на прощение»

Помощник начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игорь Вознесенский рассказал журналисту «КП-Самара», как организуется работа с верующими в региональных колониях. В учреждениях УИС созданы общины верующих: 15 православных (536 верующих); 9 мусульманских (214 верующих), 2 протестантских (13 чел.). В соответствии с законом и внутренним распорядком всем желающим обеспечен доступ в культовые религиозные объекты.

8 февраля 2023 года в областную Соматическую больницу при УФСИН по Самарской области на улице Физкультурной прибыл Управляющий Тольяттинской епархией епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. Епископ провел для осужденных службу, все желающие могли исповедаться. «Комсомольская правда» получила уникальную возможность пообщаться с Владыкой и своими глазами увидеть церковную службу в тюрьме.

- Каждый из нас имеет право на прощение Господа. Да, они оступились, но могут исцелить свою душу. Священники, которые работают в самарских колониях, всегда готовы выслушать заключенных и помочь им обрести духовный покой. Кто-то из преступников с готовностью открывает свои внутренние переживания, а с кем-то работать сложнее. Мы стараемся, чтобы эти люди стали чище и встали на путь исправления, а вера помогает им в этом, - говорит епископ Нестор.

Кто-то из преступников с готовностью открывает свои внутренние переживания, а с кем-то работать сложнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В своих беседах с осужденными священники затрагивают не только духовно-нравственные темы, но и касаются вопросов, связанных с уважительным отношением к другим традиционным религиям, недопустимостью пропаганды псевдорелигиозных течений, в том числе занимающихся терроризмом и экстремизмом. Также пополняется большая коллекция книжного фонда, которой очень гордятся священники УИС. Сейчас библиотека насчитывает около 19 тысяч экземпляров книг религиозного и духовного содержания.

Большую поддержку УФСИН по Самарской области оказывает благотворительный фонд просвещения «Вера». Представители организации проводят миссионерские божественные литургии, предоставляют новые книги в фонд библиотеки и многое другое. В исправительных учреждениях сейчас организована трансляция радиопередач «Вера», которая очень популярна среди осужденных, несмотря на религиозные соображения. На радио затрагиваются темы, связанные с пропагандой межконфессионального мира и недопустимости распространения религиозного экстремизма и терроризма.

В Самарской области верующим осужденным уделяется большое внимание. Для них проводят не только церковные службы, но и различные конкурсы. Так, среди православных заключенных есть много талантливых людей, которые занимаются живописью, поют в хорах и реализуют свой потенциал в других творческих направлениях.

- Вера помогает им встать на путь исправления и вернуться в социум после отбывания срока. Наша задача помочь заключенным осознать свои ошибки и дать поддержку, - отметил Игорь Вознесенский.