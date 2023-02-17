Врзыв на заводе в Чапаевске прогремел около 10 часов утра 16 февраля 2023 года Фото: Яндекс.Карты

Стали известны подробности ЧП на заводе в Чапаевске. Утром в четверг, 16 февраля 2023 года, там произошел взрыв. Погибла женщина, еще три человека получили травмы. Появилась информация, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

Взрыв прогремел в одном из цехов

— Взрыв продукта произошел на территории завода в 10 часов утра. Возгорания и разрушений на месте происшествия не было. Погиб один человек. Пострадали еще трое. Их госпитализировали в центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении администрации Чапаевска в официальной группе в соцсети.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что все случилось в одном из цехов. Якобы взрыв произошел во время проведения работ на линии оснастки по снаряжению капсюлей-детонаторов. Возможно, имело место нарушение техники безопасности.

Отметим, официальная информация от правоохранительных органов по ситуации в Чапаевске не поступала. Редакция «КП-Самара» обращалась в СУ СК по региону, но в ведомстве отказались комментировать происшествие.

Пострадавших госпитализировали в ЦГБ

Ситуацию прокомментировала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике в Самарской губернской думе, депутат фракции «Единая Россия» Марина Сидухина. Она сейчас находится в Чапаевске.

Председатель комитета губдумы по здравоохранению Марина Сидухина держит ситуацию на контроле / Фото: Единая Россия

— Помощь раненым была оказана своевременно, практически на месте. Потом их госпитализировали в больницу, — отметила парламентарий.

Также Марина Сидухина связалась с главным врачом чапаевской ЦГБ Николаем Юрициным. Она рассказал, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

— Состояние пострадавших — средней степени тяжести. Одному потребовалась специальная помощь. Его планируется перевести в ожоговый центр больницы имени Пирогова в Самаре, — отметил специалист.

Николай Юрицин добавил, что всем пострадавшим провели необходимые обследования, в том числе компьютерную томографию. Также была проведена консультация психолога. Пациенты обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

Семье погибшей окажут помощь

Представители завода сообщили, что находятся на связи с родственниками пострадавших. Им окажут материальную помощь.

Что касается погибшей сотрудницы завода, то ее семье тоже окажут всю необходимую поддержку. Насколько известно, у женщины осталась дочь. Она учится в Новокуйбышевском медицинском колледже. По словам Марины Сидухиной, руководство предприятия готово трудоустроить девушку по специальности, если у нее будет такое желание.

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