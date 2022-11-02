«Самарочки» добрались до фронта: бойцы в зоне СВО дождались подмоги из Самары для борьбы с холодами

"Самарочки" доехали до фронта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бойцы в зоне СВО дождались подмоги из Самары, которая должна помочь им бороться с наступающими зимними холодами. На фронт прибыла первая партия печей «Самарочка» - уникальных конструкции, разработанных изобретателями из Самары. Предсавитель авторской группы проекта Леонид Сирант рассказал «КП-Самара», что запрос был от фонда «Звезда и лира». На передовой просили печи, которые могли бы работать на дизельном топливе, тратить его экономно, вырабатывать мало дыма, чтобы не демаскировать убежище. В Самаре с запросом легко справились.

Первую партию отправили на фронт в полной комплектации – чехол, необходимые инструменты для обслуживания, инструкцию. И с нетерпением ждали первых отзывов – что нужно доработать? Какие еще тонкости учесть. И вот отзывы прилетели в формате видео – прямо с места первых полевых испытаний.

- Печка " Самарочка" над созданием, которой трудились инженеры НПО "Волновые системы" показала себя в работе. Не подвела и согревает наших бойцов! – радостно написали в фонде.

В видео бойцы рассказывают, что печка работает хорошо, дыма получается мало – видно, что он пропадает практически в первые минуты, рассеивается и не выдает врагу местоположение группы. Отапливает помещения хорошо, быстро нагревает небольшое пространство. Дизельное топливо всегда под рукой – а еще печку можно собирать и разбирать, забирая с собой. Понравилось бойцам и то, что на печке есть место для приготовления пищи.

В фонде «Звезда и лира» рассказали, что сейчас завод изготавливает 100 печей. Их также сразу, по готовности, отправят в зону СВО. Распределять по подразделением верных помощниц будут командиры.