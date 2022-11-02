«Спасибо, что поверили в меня»: полицейский из Самары участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2022»

Руслан Нуриев прошел региональные этапы и стал победителем. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Участковый из Самарской области Руслан Нуриев прошел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Партнером конкурса является издательство «Комсомольская правда», а голосование проводится на нашем официальном сайте. Самарец прошел региональные этапы и стал победителем. Теперь Руслан Нуриев представляет наш регион в финальном соревновании среди лучших российских участковых.

Капитан полиции Руслан Нуриев работает в УМВД России по городу Самаре и является участковым уполномоченным по Кировскому району. В органы внутренних дел молодой сотрудник пришел в 2013 году сразу после срочной службы в рядах российской армии. С тех пор Руслан Ясафович работает на одном административном участке, в границах улиц Димитрова и Московского шоссе, где проживают порядка 3,5 тысяч человек.

- Вверенный мне участок – это спальный район, где жильцы ценят тишину, спокойствие и комфортное проживание. Я научился общаться и находить общий язык с разными людьми, слышать их проблемы и находить решения, - говорит участковый.

Руслан Нуриев уверен: чтобы участковый мог хорошо нести службу, у него должен быть авторитет, уважение среди граждан. Без этого помочь людям невозможно помочь.

- Чтобы заработать авторитет, нужно уметь слушать людей - что у них происходит, что их волнует, - рассказывает участковый. – Зачастую люди приходят просто выговориться, и после этого уходят спокойно. А еще участковому нужно уметь незамедлительно принимать решения и приходить на помощь каждому.

Первое раскрытое преступление Руслан запомнил на всю жизнь. Участковый получил ориентировку, что на его районе был угнан ВАЗ-2108. Несколько дней полицейские проводили обход территории, и в одном из дворов Руслан заприметил похожую машину. Капитан со своим напарником решили дождаться того, кто подойдет к машине и через некоторое время появились двое молодых ребят.

- Парни несли аккумулятор. Я подошел и спросил, куда и зачем они его несут. Ребята сказали, что ставят аккумулятор на свой автомобиль. Парни поняли, что их поймали с поличным, то пустились наутек. Мы их, конечно же, поймали. В отделении полиции я поинтересовался, зачем они все же снимали аккумулятор с угнанной машины, на что мне ответили, чтобы ее больше никто не украл, - поделился забавным случаем из своей практики Руслан Нуриев.

Благодаря своим высоким показателям в оперативно-служебной деятельности, а также высоким профессиональным знаниям и владением оперативной обстановкой, участковый Руслан Нуриев заслужил доверие жителей Самары и Самарской области и стал финалистом конкурса «Народный участковый – 2022».

- Я участвую в подобном конкурсе впервые. Для меня большая честь представлять отдел полиции по Кировскому району, я очень благодарен своему руководству, что они одобрили мою кандидатуру. Меня поддерживают коллеги, родные и близкие, а также жители Самары, проживающие на прикрепленном административном участке. Для меня было неожиданностью прохождение в федеральный этап конкурса «Народный участковый -2022», но я горд тем, что представляю родной регион на федеральном уровне, - говорит самарский участковый Руслан Нуриев.

Сейчас участковый из Самары Руслан Нуриев борется за звание лучшего участкового страны. Голосование продлится с 1 по 10 ноября 2022 года на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». Вся Самарская область поддерживает нашего самого народного участкового и желает Руслану удачи и обязательно победы в финале.

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