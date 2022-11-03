Фото: министерство промышленности Самарской области

Тольяттинское предприятие, выпускающее грузовые платформы для УАЗа, повысило компетенции сотрудников

В этом ему помог национальный проект «Производительность труда»

Пандемия, санкции, переориентация экспортных рынков - все это наложило свой отпечаток на промышленные предприятия. Автомобильная отрасль почувствовала как никто другой на себе все экономические изменения последних лет. Те компании, которые выбрали меняться и не стоять на месте, получили новые витки развития. В их числе оказалось тольяттинское ООО «Апал», которое завершило пилотный проект в рамках национального проекта «Производительность труда».

Компания является официальным поставщиком комплектующих для УАЗа, производителем термовакуумной формовки габаритных деталей внутренней и внешней отделки для моделей «Хантер» и «Патриот».

В новых реалиях «Апал» сделал ставку на повышение производительности труда и импортозамещении, а достичь результатов в этих направлениях ему помогли сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках нацпроекта.

На предприятии воплотили в жизнь пилотный проект на производстве габаритных изделий. В частности работали с производством грузовой платформы автомобиля УАЗ. В итоге за счет принципов бережливого производства, которые были внедрены сотрудниками РЦК ускорился поток и повысилось качество выпускаемой продукции.

- Итоги реализации проекта были прогнозируемы. Однако совместно нам удалось достигнуть еще более значительных показателей, чем ожидалось. Так, время протекания процесса после оптимизации снизилось на 34%. Незавершенное производство – на 49%. При этом выработка увеличилась на 21%, – комментирует результаты участия компании «Апал» в нацпроекте руководитель Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Константин Серов, – Однако уже сейчас видны новые «точки роста». Поэтому мы напоминаем, что всегда открыты для сотрудничества и готовы помочь.

Прекрасные показатели были достигнуты за счет внедрения в цехе предприятия стандартизированной работы и системы 5С, а также SMED (быстрая переналадка) и других инструментов бережливого производства. Сотрудники компании обрели необходимые навыки работы с отечественными инструментами и оборудованием.

- Производство габаритных деталей методом термовакуумной формовки – уникальное производство для РФ. Повышение производительности на ООО «АПАЛ» – это не только увеличение занятости сотрудников нашего предприятия, но и, как следствие, рост заказов у поставщиков листа и поставщиков аутсорсинговых услуг, которые также работают в Самарском регионе. Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и будем продолжать работу, тем более что сотрудники предприятия получили для этого все необходимые компетенции, – рассказал Иван Степанов начальник ОТК предприятия и руководитель рабочей группы пилотного проекта.

Фото: министерство промышленности Самарской области

О важности повышения производительности труда ни раз говорил руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, ведь это залог экономического роста в регионе и как следствие, улучшение жизни каждого его жителя. И немаловажную роль в достижении этой цели играет реализация национального проекта «Производительность труда». В Самарской области его участниками уже стали 140 предприятий, к концу 2024 года этот показатель достигнет 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.