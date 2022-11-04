Самарская певица Юлия Гаврилова подготовила трогательный клип ко Дню народного единства

Девушка исполнила трогательную песню. Фото: Юлия Гаврилова

Молодая певица из Самарской области Юлия Гаврилова подготовила проникновенный клип на песню «Возвращайся домой» ко Дню народного единства. Роль главного героя исполнил Дмитрий Беляев.

Исполнительница из региона продолжает удивлять и радовать горожан. 4 ноября 2022 года в России отмечают День народного единства. Юлия Гаврилова решила поздравить граждан и выпустила клип с душещипательным сюжетом. Главный герой – решительный человек – отправляется на фронт, а его семья с надежной ждет его скорейшего возвращения. Отмечают, что на роль жены пригласили многодетную маму и ее трех детей.

12-летняя Юлия Гаврилова из Кинель-Черкасского района начала свой творческий путь на шоу «Синяя птица». Молодая исполнительница спела дуэтом с Димой Биланом. Уже после девушка прошла слепое прослушивание на шоу «Голос. Дети», на котором к ней повернулись все члены жюри. На конкурсе Юлия спела песню «Ай вы, цыгане».

Помимо этого, летом 2022 года юная певица из Самарской области получила первую премию на конкурсе «Славянского базара в Витебске». Девушка стала лучшей исполнительницей страны. Юлии присудили премию первой степени и приз в три тысячи долларов. Члены жюри оценили вокальные данные певицы на 69 баллов из 70 возможных.