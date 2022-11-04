В Самаре «Акт бесконечности» преобразил Фабрику-кухню. Показываем, что там происходит

Пространство будущего филиала крупнейшего музея преобразилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал «Третьяковки» продолжает удивлять горожан еще задолго до открытия. В рамках акции «Ночь искусств» на площадке уникального здания Фабрики-кухни лучшие профи региона представили проект Акт бесконечности.

Свет, звук и действие стали одним целым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И пригласили гостей мероприятия увидеть здание, в котором сейчас идет реконструкция, изнутри, да еще и в необычных декорациях.

Хор-перфоманс удивлял пластикой и грацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Билеты на перфоманс были разобраны задолго до старта – акт бесконечности случается в Фабрике-кухни ежедневно со второго по шестое ноября, в 19:00.

Каждый момент перфоманса хорошо продуман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счастливчиков, которые успели разжиться билетами, приглашают в холл будущей Третьяковки, а затем – в зал с колоннами, среди которых и разворачивается действо, воплощающее, по словам создателей, идею о величии времени.

Перфоманс получился очень необычным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сначала в зале появляется музыка, созданная композитором мировых кино и мультипликационных проектов Михаилом Фоминым. Она будто характеризует само здание, в котором звучит, ассоциируясь с чем-то мощным, индустриальным. Звука становится все большое, он заполняет пространство, вступает хор, и в поле зрения зрителей появляются фигуры людей.

Свет стал полноценным участником действа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все это актеры камерного хора-перфоманса под руководством Елены Юнек. Они двигаются все ближе и ближе, будто преображаясь, развиваясь во времени. На протяжении часа перед нами пролетает жизнь в световых пятнах – луч света выхватывает то одну, то другую фигуру, потом они начинают взаимодействовать между собой. Мы видим, как у нас на глазах персонажи развиваются, приглядываются к себе, узнают о себе что-то новое, буквально расцветают.

Финал шоу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уникальное сочетание звука, света, движения дарит всем зрителям новые эмоции и после того, как звучит финальный аккорд, а на сцене остаются только одинокие туфли, многие зрители еще долго и задумчиво сидят на своих местах, еще раз за разом переживая увиденное.