Мастер-классы, театр теней и собирание пазлов: как прошла «Ночь искусств» в Самаре в День народного единства

Самаре традиционно присоединилась ко всероссийской акции "Ночь искусств" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День народного единства, 4 ноября 2022 года, в Самаре состоялось долгожданное для ценителей искусства событие. «Ночь искусств – 2022» собрала сотни горожан в самарских музея и библиотеках. Организаторы провели интересные мастер-классы, лекции и семинары, а также дали возможность гостям самому прикоснуться к искусству. Фотограф «КП-Самара» Светлана Маковеева побывала на мероприятии и показала, как прошла «Ночь искусств» в музеях города.

Гостям зачитали интересные лекции на тему искусства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Художественном музее самарцам представили множество разнообразных музыкальных номеров и лекций. В музее была организована выставка работ Александра Тышлера, который представил «человеко-конструкции», как символ чего-то иронического. Самарцы с интересом разглядывали необычные формы и фотографировались на фоне замысловатых конструкций.

Для каждого возраста нашелся интересный мастер-класс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В фойе Художественного музея организовали настоящую пазломанию. Самарцы всех возрастов складывали из пазлов настоящие репродукции известных картин гениальных художников всех времен и народов.

Самарцы собирали из пазлов известные картины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музее Алабина также проходили интересные мастер-классы. Детям очень понравилось принимать участие в «Театре теней». Юные дарования вырезали из картона причудливые фигуры, чтобы потом показать свое представление в игре света и тени.

Детям понравилось играть в "Театре теней" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский творческий коллектив «Лес» представил гостям «Ночи искусств» легенду Жигулевских гор с необычными теневыми эффектами в спектакле «Жадный барин».

Творческий коллектив показал интересный спектакль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для любителей фотосессий в музее было организовано несколько фотозон. Больше всего жителям Самары понравилась необычная фотозона с костями, а также сказочная экспозиция. К щуке и сказочной шапке Емели выстраивалась очередь.

Гости оценили фотозоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной научной библиотеке собрались сотни самарцев, чтобы принять участие в яркой и разнообразной программе. Центром «Ночи искусств» - 2022 стала культурно-гуманитарная акция «Дары русской классики». Все желающие приносили книги в дар библиотекам, которые находятся в Донецкой, Луганской Народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областей.

В музее собрали сказочную экспозицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Галерея «Новое пространство» стала центром притяжения для самарских любителей отдохнуть со смыслом. Для гостей мероприятия приготовили мастер-класс по флористике в рустикальном стиле, Дина Богосунова подготовила свою авторскую экскурсию по выставке «Цветение», в которой приняла участие известный искусствовед Светлана Шатунова.

В музеи приходили целыми семьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также состоялась творческая встреча «Искусство эмали», на которой Дина рассказала о создании картин в металле, а также об ювелирных украшениях. Кульминацией «Ночи искусств» в областной библиотеке сталл концерт «Песни русской Души» исполнительницы славянских песен и романсов, лауреата многих самарских конкурсов, Юлии Русалиной и ансамбля «Чаровницы и добры молодцы». В конце вечера на сцену с авторской программой вышел музыкант-виртуоз Дмитрий Буцыков, который представил гостям мир русской балалайки, как потрясающий спектакль.

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