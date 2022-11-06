«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» 2:0 в матче РПЛ

Фернандо Костанца (на фото) вернулся после травмы и принес самарцам победу. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли на «Лужниках» «Торпедо» в матче 16 тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Фернандо Костанца и Сергей Пиняев.

Волжане победили довольно уверенно, пусть у них и не сразу все получалось. На 17 минуте у «Крыльев» был прекрасный шанс открыть счет в матче. Пиняев элегантным пасом через все поле нашел Ежова, тот оттянул двух защитников на себя и отдал на Шитова. Молодой форвард остался один перед вратарем «Торпедо» Александром Довбней, и проиграл эту дуэль.

На 34 минуте «Крылья» все-таки забили. Отличился вернувшийся в стартовый состав после травмы Фернандо Костанца. Он в прыжке после подачи со штрафного от Пиняева переправил мяч в ворота. Помог и голкипер «Торпедо», Довбня вышел из ворот и просто не успел к мячу — 0:1.

Настроение «Крыльям» подпортила вынужденная замена. В самом конце тайма Максим Глушенков получил травму, после перерыва вместо него вышел Амар Рахманович.

В самом начале второго тайма «Крылья» удвоили преимущество. Гленн Бейл длинной передачей нашел Романа Ежова, тот не пожадничал и отдал на Сергея Пиняева, который был совершенно один. Пиняев пробил мимо вратаря — 0:2.

Почти тут же «автозаводцы» могли отыграть один мяч, но Марио Чурич чудом не попал в ворота, в которых не было голкипера, а зарядил в защитника.

На 61 минуте Чурич имел еще один отличный шанс забить. Однако на этот раз мяч после его удара головой поймал вратарь самарцев Богдан Овсянников.

«Торпедо» пыталось забить, но мяч упорно — которую игру — не летел в ворота. Более того, любой опасный момент москвичей едва не оборачивался на пользу «Крыльям». Самарцы же чувствовали себя более чем уверенно. Под самый занавес встречи Амар Рахманович и Артем Соколов могли соорудить еще один гол и сделать счет в матче неприличным, но игроки «Торпедо» не дали это сделать.

И могли бы и наконец забить, но Александр Рязанцев, который остался в штрафной «КС» совсем один, умудрился по воротам не попасть.

Благодаря этой победе «Крылья» обгоняют «Урал» в турнирной таблице РПЛ и перемещаются на 10 строчку. До идущих на 8-9 местах «Оренбурга» и «Сочи» два очка. «Торпедо» остается на последнем месте.

В следующем туре «Крылья» примут в Самаре «Ростов». Игра пройдет в субботу, 12 ноября.