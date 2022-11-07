Таежный роман: В Самаре «выросли» еще 100 кедров

В этом году в Самаре высадили сотни молодых кедров.

География - вся страна

Проекту «Кедры России» уже три года. Цель благородная - озеленить этими величественными вечнозелеными деревьями всю страну. Кедр - природный пример здоровья, стабильности и долголетия, который по праву, наравне с медведем, является живым символом России. Это прекрасное дерево способно облагородить любой ландшафт - по мощи и великолепию другим растениям с ним сложно тягаться. Как и по лечебному эффекту: кедровый лес благодаря фитонцидам и другим полезным веществам оказывает благотворное влияние не только на настроение, но и на здоровье людей. Арифметика простая: чем больше кедров, тем лучше!

На сегодняшний день в рамках проекта «Кедры России» в трех питомниках выращено и отправлено на ПМЖ в различные регионы государства уже около пяти миллионов сеянцев таежных деревьев. Благодаря отличной адаптируемости к разным климатическим условиям (кедры выдерживают температуры от минус 50 до плюс 50 градусов), география их расселения - вся Россия.

Живой символ России - в Самаре

Самару первая «волна» кедров накрыла весной - волонтеры Куйбышевского НПЗ, включившись в проект с другими предприятиями «Роснефти», высадили 500 сеянцев на Набережной. Чтобы деревца хорошо прижились на самарской земле, добровольцы перед посадкой прошли мастер-класс от специалистов-озеленителей. Так что к осенней акции подошли уже со знанием дела - как брать хрупкий росток, на какую глубину сажать, сколько поливать.

Новая сотня саженцев с длиннющими пушистыми иголками, выращенных в Калиниградском питомнике, получила этой осенью прописку в Куйбышевском районе. Сибирские деревья высадили возле школ и детских садов, Дворца культуры «Нефтяник» и во дворах Куйбышевского района. Теперь нежным саженцам потребуется внимание людей - только от них зависит, как приживутся таежные обитатели в Самаре и будут ли радовать горожан спустя десятки и даже сотни лет.

- Каждому из нас по силам помочь окружающей среде простыми действиями, - считает начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Ильина. - У нашей акции еще одна цель - сделать так, чтобы у сотрудников, горожан и общества в целом сформировалось экологически направленное мышление. Это мышление бережного, а не потребительского отношения к природе.

У заводских волонтеров с хвойниками особые и давно сложившиеся отношения. Несколько лет на территории Куйбышевского района тут и там появляются лесные красавицы, высаженные в рамках «ЕлкаФеста». А еще в этом году благодаря нефтепереработчикам леса Самарской области приросли сосновыми массивами. Помогая борам восстановиться после пожаров, заводские добровольцы дважды выезжали на природу с благородной миссией. Весной волонтеры высадили тысячу маленьких сосен в Волжском лесничестве, летом - 3,5 тысячи в Ново-Буянском лесничестве. Заводчане активно участвуют и в других экологических акциях - «Зеленая весна», «Родники Самарской области», «День Волги», «Сад Памяти».