Тольяттинские химики снижают воздействие на окружающую среду

Предприятие модернизирует производства и внедряет современные технологии. Фото КуйбышевАзот

Лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входящий в число крупнейших производителей азотных удобрений, для решения вопросов экологической безопасности последовательно модернизирует производства и внедряет современные технологии.Благодаря системной работе за последние 10 лет, при росте объемов товарной продукции в 1,5 раза, удельные выбросы «КуйбышевАзота» сокращены в 1,3 раза, потребление электроэнергии в 1,7 раза, теплоэнергии в 1,4 раза, образование стоков в 1,3 раза, потребление речной воды в 1,4 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 10%, а по природному газу - на 11%. Только за прошлый год выбросы завода в атмосферу сокращены еще на 4%., потребление речной воды – на 4,5%, стоков – на 3%, количество загрязняющих веществ в стоках – более 10%.

«Зеленая» модернизация

Частично такого результата удалось добиться благодаря обновлению оборудования. Например, на производстве капролактама проведен капитальный ремонт газоочистной установки на агрегате термического обезвреживания стоков, что улучшило степень очистки сбросных газов. Также сократить количество выбросов в атмосферу позволил капитальный ремонт агрегатов азотной кислоты. В 2023 году воздух станет еще чище: на производстве аммиачной селитры завершено строительство новой установки грануляции и выпарки, которая позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Инвестиции в проект составили 5 млрд руб.

Помочь Волге

В число крупных инвестиционных проектов химгиганта, кроме производственных, входит и природоохранный проект, который является частью федеральной программы «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Завершено строительство и ведутся пусконаладочные работы на второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района г.о. Тольятти. Первая очередь сооружений (очистка от нефтепродуктов и взвешенных веществ) пущена в августе 2020 года. В текущем году ведется отладка технологического процесса, включающего и биологическую очистку. Проект реализуется за счет собственных средств компании, инвестиции составляют 1,5 млрд. руб. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных ливневых сточных вод на 10,5 млн. кубометров в год.

Для снижения количества загрязняющих веществ в стоках на локальных очистных сооружениях производства капролактама в рамках первого этапа обновления установки нитро-денитрификации выполнен монтаж тонкослойных модулей.

Очистные сооружения ливневых стоков помогут оздоровлению Волги. Фото КуйбышевАзот

Экологический самоконтроль

Экологическую безопасность предприятие не только обеспечивает, но и строго контролирует в ходе постоянного мониторинга.

В 2022 году выполнено более 17 тыс. анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха, сточных во, а также почвы. Замеры на границе санитарно-защитной зоны, а также на промплощадке выполнялись независимыми лабораториями Приволжской УГМС, ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), ООО НИЦ «Экоаналитика», силами которых было сделано порядка 5 тыс. замеров. Нарушений не зафиксировано.

На чистоту атмосферы направлена и программа по переходу автотранспорта предприятия на экологичные виды топлива: с 2019 года на газомоторное топливо переоборудовано 44 единицы автотранспорта, а заводчан на работу доставляют новые автобусы, использующие метан - компримированный природный газ.

Химики - волонтеры природы

Свой вклад в экологическое благополучие Самарской области вносит и коллектив предприятия - химики и их семьи. С 2012 года завод профинансировал и принял участие в восстановлении и последующем уходе за 49 га тольяттинского леса. В прошлом году высадили 20 000 деревьев, а всего в активе предприятия их 265 тысяч.

В сотрудничестве с Администрацией Тольятти заводчане ликвидировали почти 14 тысяч кв. метров несанкционированных свалок как в городе, так и на берегах Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. Предприятие поддерживает природоохранные проекты общественных организаций и содействует подготовке инженеров-экологов на базе учебных заведений Самарской области.

Экологическая работа химиков высоко оценена: в 2022 году ПАО «КуйбышевАзот» вошло в ТОП-3 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом по версии информационного агентства AK&M среди крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.