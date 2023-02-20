Магнитные бури в Самаре в марте 2023: даты, как отразится на здоровье, как подготовиться

Метеозависимые люди почувствуют недомогание в дни магнитных бурь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте ожидаются четыре вспышки геомагнитной активности. Одна из них продлится несколько дней. Рассказываем, когда прогнозируют магнитные бури в Самаре в марте 2023 года: даты, и как к ним подготовиться.

Когда в Самаре будут магнитные бури в марте 2023

В марте 2023 года в Самарской области прогнозируют четыре магнитные бури: 2, 5-8, 15 и 23 марта.

Геомагнитная активность 2 марта составит 3 балла. Такой показатель оценивается как слабая магнитная буря.

Затяжная буря ожидается с 5 по 8 марта. Пик активности придется на 5, 6 и 7 марта. В эти дни сила всплеска на Солнце будет равна уже 4 баллам. Это так называемая малая геомагнитная буря.

15 и 23 марта снова пройдут однодневные бури силой в 3 балла.

Как подготовиться к магнитной буре

Магнитная буря 5-8 марта может сказаться на здоровье жителей Самарской области. Особенно осторожными стоит быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями. Но даже некоторые здоровые горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если, например, «прихватит» на рабочем месте.

Впрочем, большинство людей вообще не ощутит каких-либо физиологических изменений.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают неважно себя чувствовать.

Активность магнитного поля прогнозируема, и сегодня большинство погодных сервисов предоставляют эту информацию в открытом доступе.