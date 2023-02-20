Мини-отпуск в Сочи и горные лыжи: куда поехать из Самары в длинные выходные в феврале 2023

В Сочи в феврале можно покататься на горных лыжах в Красной Поляне Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

В конце этой недели самарцев ждут четырехдневные выходные. Это отличная возможность устроить себе мини-отпуск и отправиться в маленькое, но гордое путешествие. Рассказываем, куда поехать из Самары в длинные выходные в феврале 2023.

Цены актуальны на момент подготовки материала, они меняются каждый день.

Уикенд в Москве

Некоторые наши читатели в Москве были не один раз, но столица не перестает удивлять. Там каждые выходные проходят сотни интересных мероприятий. Кроме того, наверняка вы были не во всех московских музеях, которых сейчас около 450! В Москве в эти дни проходит грандиозный фестиваль «Московская Масленица-2023». И это мы не говорим о десятках модных выставок и концертов.

Как добраться. Самый демократичный вариант - на поезде «Орск-Москва» в сидячем вагоне. Цены на билеты туда стартуют от 1960 руб. Фирменный поезд «Жигули» домчит вас за ночь до столицы за 4554 руб. в купе. Вариантов очень много.

Стоимость перелета из Самары в Москву начинается от 4601 руб. Вариантов также масса.

Уикенд в Санкт-Петербурге

В северной столице в феврале обычно не самая приятная погода. Зато много достопримечательностей, музеев и тусовок на любой вкус. Скучать в самом культурном городе России точно не придется.

Как добраться. Только самолетом. Есть прямые рейсы из Самары - от 8900 руб.

Мини-отпуск в Сочи

В Сочи в феврале можно покататься на горных лыжах в Красной Поляне, оздоровиться в санаториях или, если бюджет позволяет, в спа-отелях или заняться неторопливым осмотром достопримечательностей. Туристов все же меньше, чем летом, а город современный и красивый. И погреться можно. Недостатки - дороговато добираться из Самары и уезжать придется со слезами на глазах.

Как добраться. На такой короткий срок отдыха - только самолетом. Стоимость билета в одну сторону начинается от 9400 руб.

Калининград

Калининградская область - это Европа, которая нам сейчас доступна. Ощутить дыхание Балтики и посетить замки и музеи в Калининграде можно в любое время года. Можно покататься и по области, например, посетить курортный Зеленоградск. Отпугнуть от этой идеи может отсутствие прямых авиаперелетов из Самары.

Как добраться. Только самолетом и только с пересадками через Москву. Билет в одну сторону - от 8 тыс. рублей.

Горнолыжные курорты в Поволжье

Зима уходит, а значит остаются буквально считанные дни, чтобы насладиться зимними видами активного отдыха. Если самарские базы отдыха надоели, то можно съездить в соседние регионы. Лучшими горнолыжными курортами в ПФО считаются «Хвалынский», база «Роща» в Саратове, «Новинки» в Нижегородской области, ГЛК «Казань». При них есть отели, организован различный досуг.

Так, на Хвалынском ГЛК стоимость двухместного номера в отеле стартует от 1900 руб. Катание - 500 руб. в час или 2500 руб. за день.

Как добраться. До Хвалынска - например, на поезде до Саратова, а оттуда уже на автобусе до Хвалынска. Весь этот путь в одну сторону обойдется вам примерно от 2700 руб (плацкарт). До Нижнего Новгорода также удобнее добираться поездом. Сидячий билет от 1649 руб. До Казани есть несколько поездов из Самары - от 1400 руб. за плацкарт.