Готовим резиновые сапоги: погода в Самаре в марте 2023

Вторые десять дней марта ожидаются пасмурными, очень влажными и теплыми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало марта почти по всей стране ознаменуется снегопадами. По его словам, сугробы будут больше, чем за всю эту зиму. Также в начале марта прогнозируют пониженный температурный фон и барические перепады (резкие колебания атмосферного давления) Теплеть начнет только во второй половине месяца.

Что касается конкретно Поволжья, то синоптики прогнозируют, что в марте там будет очень сыро. В частности, сильные дожди во второй половине месяца ожидаются в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле.

Итак, какая же погода будет в марте в Самаре?

Погода на первую декаду марта 2023 в Самаре

По данным сервиса gismeteo.ru, в первые пять суток марта ожидаются морозные ночи: -7... -15 градусов. Днем всю декаду температура воздуха будет колебаться от 0 до -7 градусов. Почти весь этот период будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя и снега, особенно сильные - 4 и 5 марта.

Погода на вторую декаду марта 2023 в Самаре

Вторые десять дней марта ожидаются пасмурными, очень влажными и теплыми. Днем -3...+3 градусов, по ночам -2...-6 градусов. Дождь и снег будут идти почти каждый день, но не такие интенсивные, как в первой декаде.

Погода на третью декаду марта 2023 в Самаре

В последней декаде месяца солнце тоже будет редким гостем. Заметно потеплеет. В начале этого периода днем -4...0 градусов, а уже в конце плюсовые температуры: +3...+9 градусов. Дожди опять каждый день.

Влияние «погодных качелей» на здоровье

Регулярные перепады температурного фона и барические перепады (или, как говорят метеорологи, барическая пила) могут отрицательно сказаться на самочувствии людей, страдающих хроническими недугами. Впрочем, и здоровые могут почувствовать себя неважно. В такие периоды рекомендуется отказаться от алкоголя и вредной пищи, больше отдыхать.

Народные приметы, связанные с погодой в марте

В народе считали, что мокрый март - к плохому урожаю, а если в этом месяце сухо и холодно - наоборот, к хорошему. Длинные сосульки в марте - к долгой весне. А частные туманы в этом месяце предвещают дождливое лето.