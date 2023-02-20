Шоколадные пельмени, трусы и огнетушитель с сюрпризом: подборка странных подарков для мужчин с «Авито» на 23 февраля 2023

Подборка необычных подарков для мужчин с «Авито» на 23 февраля 2023. Фото: Авито

Осталась пара дней до главного мужского праздника — Дня защитника Отечества. Прекрасные дамы в поисках идеального подарка для своих супергероев. Муж, отец, коллега. Что же им подарить такого? Носки и мыльно-рыльные принадлежности уже изрядно надоели. А как насчет букета из шоколадных пельменей или консервированных носков? Фантазия маркетологов, конечно, поражает. Журналист «КП-Самара» изучила самарский сайт объявлений. Рассказываем, какие необычные подарки рискуют получить некоторые мужчины уже в этот четверг.

Носки для заначки

Многие барышни особо не заморачиваются по поводу подарков к 23 февраля. А что? Купили носки, завернули в бантик и красота! Правда, сильной половине уже надоело получать в единственный мужской праздник одно и тоже. Однако, по мнению маркетологов, проблему решит подача. Почему бы не законсервировать пару носков. Дешево и сердито, зато от всей души. Обойдется такой презентик в 150 рублей.

- Консервированные носки — оригинальный подарок на 23 февраля, цвета только темные, - заявляют самарские продавцы.

Консервированные носки на любой вкус. Фото: Авито

Выбор весьма большой. Есть носки и для «настоящего мужика» (а есть ненастоящий?), и для «успешного бизнесмена» и даже для «сурового рыбака». Содержимое только вот одинаковое.

Пельмени с орехами

Мимо этого экземпляра просто нельзя пройти мимо. Самарский «Авито» кишит сладкими пельменями в разном оформлении. Но внимание зацепил букет. Букет из шоколадных пельменей. Какая-то адская смесь.

-Хватит дарить каждый год одни носки. Удивите интересным подарком, а главное вкусным. Внутри орех на выбор — фундук или миндаль, - написали в объявлении.

Букет из сладких пельменей. Фото: Авито

И не поспоришь! Удивить точно получится, да и шоколадом побаловаться не прочь даже самый брутальный и серьезный мужчина.

«Золотой запас России»

Следующий лот — трусы. Подарок, конечно, нужный. А для ощущения праздника нижнее белье украсили нескромными выражениями. Такой подарок скорее подойдет парню или мужу. Вряд ли супруга коллеги оценит. Комментарий по поводу надписей опустим, сами понимаете.

Праздничные трусы лучше дарить мужьям. Фото: Авито

«Чай меняет сознание»

А вот Ирина предлагает подарить нашим защитникам опьяняющий чай. По словам самарчанки, травяной напиток обладает необыкновенным эффектом расслабления. И это еще не все. Чудо-чай способствует снижению веса, придает энергию.

-Чай меняет сознание. За счет веществ, которые содержатся в настоящих качественных пьянящих чаях, происходит расширение сосудов и усиление мозгового кровоснабжения. Наступает особое состояние бодрости, расслабления и эйфории, - объяснила продавец.

Поменять сознание можно за 950 рублей. Хватит упаковки на 2 литра напитка. Так и чайным пьяницей стать можно.

Вместо Аленки — Алешенька

К чудо-чаю можно добавить шоколадку. Елена вот предлагает укутать любимых мужей, отцов или коллег в платочки и украсить их лицами этикетку сладкой плитки. Аленка-то уже надоела. А тут и Кирюша, и Алешенька, и даже Сашенька. Прелесть!

- Прекрасно подойдет для мужского коллектива, - подчеркнула продавец.

Одна шоколадка с лицом защитника обойдется в 350 рублей.

Плитка шоколада с лицом защитника и мини-бар. Фото: Авито

Мини-бар

Другие самарцы предлагают подарить мужчинам мини-бар в виде огнетушителя. Решение оригинальное. Внутри полочки для рюмок и одной бутылки. За сие изобретение придется отдать 3000 рублей. Алкоголь в комплект не входит!