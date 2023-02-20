«Всегда приходила на помощь другим»: главврач железнодорожной больницы Ульяновска погибла в страшном ДТП на самарской трассе

В Ульяновске простились с главным врачом железнодорожной больницы Ириной Агафоновой. Фото: личный архив

В Ульяновске простились с главным врачом железнодорожной больницы Ириной Агафоновой. Ее жизнь на 50 году оборвала страшная автокатастрофа под Самарой. Женщина скончалась в субботу 18 февраля 2023. О трагедии сообщили на официальной странице железнодорожной поликлиники «РЖД — Медицина». Коллеги и пациенты поделились с журналистом «КП-Самара» воспоминаниями об Ирине Агафоновой.

Врачи оказались бессильны

В четверг 16 февраля 2023 на трассе Тольятти — Димитровград произошла страшная авария. Там столкнулись две иномарки «Рено» и «Фольксваген». Сообщили на сайте «КП-Ульяновск». В одной из машин на рабочее совещание ехали ульяновские медики, сотрудники железнодорожной поликлиники. Среди них была и Ирина Агафонова. После ДТП Ирину Николаевну доставили в тольяттинскую больницу. Состояние было крайне тяжелым. Врачи боролись за жизнь женщины, но оказались бессильны. Спустя несколько дней после случившегося женщина скончалась.

Ирина Агафонова больше 20 лет посвятила медицине. Она прошла путь от интерна Ульяновской больнице №1 до главного врача ульяновской железнодорожной поликлиники «РЖД — Медицина». По словам коллег, Ирина Николаевна была внимательным и отзывчивым руководителем.

Ирина Агафонова скончалась в больнице после жуткого ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

«Дала путевку в жизнь»

-Ирина Николаевна была целеустремленной, умела добиваться поставленных целей. Ее мудрость и аналитический склад ума позволил ей добиться высоких результатов в работе. Ее труд отмечен наградами Губернатора Ульяновской области, Министерства здравоохранения Ульяновской области, Куйбышевской железной дороги, - пишут на странице медучреждения.

Бывшая коллега Татьяна Кретова призналась: Ирина Агафонова помогла ей устроиться на работу в столице.

- Мы проработали вместе с 2013 по 2015. Она дала мне путевку в жизнь. Написала хорошее рекомендательное письмо. Благодаря ей я устроилась в Москву, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Татьяна. – Никогда не ссорились, работали дружно. Ирина Николаевна была доброй, справедливой, правильной и очень внимательной. Я просто в шоке, что произошла такая трагедия. Она была прекрасным руководителем и человеком с большой буквы.

«Она вылечила меня»

Наталья Кемаева вспоминает: Ирина Агафонова всегда была готова протянуть руку помощи.

-У меня были проблемы со здоровьем, именно с суставами. Тогда Ирина Николаевна очень помогла мне. Она вылечила меня, я очень ей благодарна. Ирина останется навсегда в моем сердце.

Хорошая знакомая Елена Бусарова отметила: Ирина Агафонова умела ценить жизнь, очень любила свою семью.

Если верить ее личной странице в VK, то судя по всему, она имела троих детей. Из музыки предпочитала творчество «Пикника», Scorpions, «Танцы минус», сообщили в «КП-Ульяновск».

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования близким и родным Ирины Агафоновой.