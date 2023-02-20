«Папа Димы жестко бьет по лицу Гришу»: отчим вступился за пасынка в конфликте детей на игровой площадке

Отчим заступился за пасынка на детской площадке и избил малолетнего обидчика Фото: принтскрин видео.

«За своего ребенка я порву всех!», - так говорят родители, которые страдают гиперопекой над собственными детьми. Иногда чрезмерное отстаивание интересов своих детей приводит к непоправимым последствиям. Так произошло на детской площадке в Заусиновском районе города Сызрани. Взрослый мужчина узнал, что его пасынка обидел мальчик на детской площадке и решил проучить хулигана. Однако отчим не рассчитал свои силы и не задумался о том, что его жестокое обращение с чужим ребенком попадет на видео и разлетится по соцсетям. Журналист «КП-Самара» разбирался в подробностях резонансного конфликта.

Схватил за шкирку и отвесил пощечину

ЧП на улице Кадровой произошло 18 февраля 2023 года, чуть позже юные очевидцы выложили в социальные сети видео с нападением взрослого мужчины на ребенка. Автор видеоролика стала свидетельницей и снимала происходящее на свой телефон. Девочка комментирует то, что происходит на глазах десятков напуганных до смерти школьников.

- Папа Димы жестко бьет по лицу Гришу, - говорит ребенок.

На кадрах видно, что мужчина держит мальчика на шкирку, а второй рукой отвешивает ему пощечину. После звонкого хлопка ребенок начинает кричать от боли. Рядом стоит женщина, которая не пытается остановить мужчину, вероятно, это супруга нападавшего.

- Здравствуйте. В Сызрани избили моего малолетнего ребенка. Дети, играя на площадке, повздорили, после чего пришел туда отчим мальчика и избил моего сына. У ребенка разбито лицо, синяки. Наносил удары кулаком и ладонями по лицу. Мама этого мальчика просто смотрела и бездействовала. Короткое видео успели заснять одноклассники моего ребенка. Ребенок в депрессии. В больницу обращались, заявление в полицию подали, - с такой подписью по социальным сетям разлетелось видео с избиением подростка.

Избил клюшкой и довел до больницы

В комментариях самарцы начали активно обсуждать ситуацию. Мужчину, который напал на ребенка, осудили за подобное насилие. Многие посчитали, что в конфликт детей не должны были вмешиваться родители, тем более так «воспитывать» чужого ребенка. Не выдержав нападок, в комментариях объявилась женщина, которая рассказала другую версию произошедшего на детской площадке.

- Присутствовала там и знаю всю ситуацию. Мужчина попросил извинится перед своим сыном, которого тот мальчик избил клюшкой. Избил с такой силой, что ребенка положили в больницу (ЗЧМТ и множественные ушибы на ногах). Тот извинятся не стал, мужчина не сдержался и ударил его два раза перчаткой по щеке. Сейчас идёт разбирательство по этому поводу в правоохранительных органах, и пусть каждый ответит, в том числе тот мальчик, который зверски избил другого, - написала жительница Сызрани Елена К.

Гнев самарцев сразу перекинулся на девушку. Люди спрашивали, почему она стояла и бездействовала, когда беспомощный ребенок визжал от страха и боли. Но свидетельница происшествия сообщила, что мужчина совсем не сильно ударил мальчика.

- Если бы мужчина жестоко избил этого мальчика, вы вообще понимаете, что тот бы на ногах не устоял? Чисто физически? Никакой крови не было, сами-то подумайте, - написала Елена, чем вызвала еще больший негатив в свой адрес.

Вот уже несколько дней самарцы не унимаются и обсуждают инцидент на сызранской детской площадке. Большинство людей считают, что как бы дети не поругались, взрослый мужик не имел права поднимать руку на школьника, даже в целях перевоспитания.

Мы обратились в ГУ МВД по Самарской области за комментарием по данной теме. Полицейские сейчас проводят проверку по факту публикации видеоролика в социальных сетях, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.