Ставка на депозит: как вложиться без ошибок?

Выбирать стратегию сбережения сейчас нужно внимательно Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мы попросили Алексея Ларгина, руководителя Абсолют Банка в Самаре, ответить на вопросы читателей о том, как открыть депозит в нынешних условиях с пользой для себя.

Алексей Ларгин, руководитель Абсолют Банка в Самаре

Татьяна: «Давно хочу для себя собрать так называемую «финансовую подушку безопасности». Но могу с зарплаты и аванса откладывать не больше 5-10 тысяч рублей. Какой вклад подойдет в этом случае?»

- Татьяна, вам подойдет депозит с возможностью пополнения и капитализацией процентов. Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты. Спустя месяц они прибавляются к основной сумме, она растает постоянно, так что в следующем месяце проценты начисляются уже на увеличенную сумму. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад. У нас минимальная сумма пополнения вполне доступная – 3 тысячи рублей. Важно, что с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом сохраняются.

Алексей: «У меня подходит к концу срок действия вклада. Стоит открыть новый или подождать интересных предложений и повышенных ставок к Новому году?»

- Алексей, сейчас держать деньги под подушкой в надежде на предновогодние акции с повышением ставок я бы не советовал. Те банки, которые планировали поднять ставки по вкладам, уже сделали это в конце сентября – начале октября. Реальных предпосылок для дальнейшего повышения ставок нет. Поэтому лучше не упускать возможность гарантированно заработать на процентах по вкладу до конца года.

Николай: «Какой сегодня реальный уровень ставок по вкладам? Где искать лучшие предложения, как выбирать?»

Николай, если рассматривать непополняемые вклады, то по ним ставки традиционно более высокие – средний уровень по рынку – 6,5-7,8% годовых. Некоторые банки предлагают более высокую доходность. Например, у нас можно получить до 8-8,25% годовых. Также влияет на доходность срок вклада. Сегодня самые высокие ставки – при открытии вклада на срок от 9 месяцев до 1 года. Кстати, у нас при открытии ряда вкладов онлайн можно получить дополнительную надбавку к ставке – 0,15% годовых.

Что касается выбора банка для вклада, то мое мнение такое: ставка, безусловно, важна, но брать за основу только ее не стоит. Имеют значение репутация и надежность банка. Оптимально, если банк входит в топ-50 самых крупных банков по активам. Эту информацию можно посмотреть на сайте Центробанка. Еще советую изучать свежие рейтинги, которые регулярно составляют независимые эксперты – финансовые маркетплейсы. Например, Выберу.ру или Бробанк. Среди ТОП-10 самых выгодных предложений вы наверняка сможете найти для себя подходящий вариант.

Марат: «Можно ли в одном банке открыть сразу несколько вкладов? Допустим, один – непополняемый с максимальной ставкой, а другой – с меньшей доходностью, но с возможностью дополнительно увеличивать сумму».

- Марат, да, конечно, это возможно, и так поступают многие клиенты. Например, одну часть денежных средств они кладут на непополняемый депозит – по нему процентные ставки самые высокие. Вы оформляете вклад, кладете на него определенную сумму и после окончания указанного в договоре срока получаете и основную сумму, и начисленные проценты.

А другую часть можно положить на вклад с капитализацией процентов, возможностью пополнения и частичного снятия денег.

При этом у вас есть возможность хоть ежедневно пополнять свой вклад – через офис банка или онлайн, через мобильное приложение, что гораздо быстрее и удобнее. Ставки по вкладам с капитализацией процентов и возможностью пополнения обычно ниже, чем по непополняемым. Но за счет капитализации доходность в итоге получается приличная. Важно, что с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и ваши заработанные проценты при этом не «сгорят».

Валерия: «После отпуска остались наличные доллары. Разумно ли купить их еще и ждать подходящего момента, чтобы заработать на скачках курса?»

Валерия, смысл в покупке иностранной валюты есть, если вы в дальнейшем планируете путешествие за границу. Для сохранения и приумножения денежных средств покупка иностранной валюты сегодня не подходит: разница между курсом покупки и продажи, как правило, очень значительна. Поэтому если у вас есть свободные денежные средства, то сегодня самый доступный и эффективный способ заставить их работать – это открытие рублевого депозита.

Тамара: «В конце зимы начнем ремонт. Когда точно – не знаем. Хотелось бы, чтобы отложенные деньги «работали», но при этом мы могли их снимать, как только потребуются. Есть подходящий для нас вариант?

- Тамара, советую обратить внимание на такой продукт, как накопительный счет. Проценты по нему начисляются каждый день, и они достаточно высоки – 7,25% годовых. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений.