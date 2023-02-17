Проклинали цыгане, ненавидели невесты: откровенные истории самарских фотографов

Работа фотографа – большой труд и постоянный стресс. Фото: ru.freepik.com

Вокруг работы фотографа есть романтический ореол. Мол, дело непыльное и денежное. На самом деле все совсем не так. Каждый фотограф вам скажет, что это большой труд, рутина и постоянный стресс.

Самарские фотографы на условиях анонимности поделились случаями, которые их больше всего задели.

Вы мне жизнь испортили

Году в 2017 я начала работать с одним небольшим свадебным агентством. Схема проведения работ у них была «потрясающая»: главный фотограф этого агентства заключал договоры с невестами на конкретные даты, а в день свадьбы предоставлял другого фотографа, не согласовывая ничего с заказчиками. Объяснял он все это занятостью и недостатком времени, хотя даты бронировались людьми заранее.

Этот парень обманывал не только молодоженов, но и меня. Сама стоимость услуги была 30 тысяч рублей, но мне, как фотографу на замену, платили половину стоимости, хотя работа была колоссальная. Людей, конечно же, не предупреждали, что я новичок.

Однажды я снимала очередную свадьбу по этой схеме. Моих работ, естественно, невеста никогда в глаза не видела. В итоге, когда я отдала материал, она написала мне огромное гневное сообщение, в котором раскритиковала меня.

- Вы мне свадьбу испортили, всю жизнь испортили этими отвратительными фотками, - в истерике написала мне невеста.

Я тогда ужасно испугалась, поэтому переслала письмо девушки моему работодателю и отдала деньги, которые он мне заплатил. В тот вечер на меня вылили огромное помойное ведро и все, чего мне хотелось - спрятаться, чтобы меня вообще никто не трогал. Тот случай сильно подкосил меня, после этого я не брала камеру в руки примерно полгода.

Прокляла цыганка

Это все произошло, когда я только начинала и бралась за всевозможные заказы, так как нужно было наработать портфолио. Цену, соответственно, ставила минимальную.

Меня нашла женщина, по сообщениям - интеллигентная, и попросила отснять день рождения ее пятилетнего сына.

«Как мило! Пополнение детского портфолио», - подумала я.

От меня требовалось создать видеоролик из детской комнаты и сделать фотографии. За всю работу я просила 5 тысяч рублей, потому что была новичком. Несмотря на минимальную стоимость моего труда, женщина сторговалась со мной до 4 тысяч, что показалось мне подозрительным.

День Х. Когда я пришла на праздник, то поняла, что это необычная семья. Я будто попала в сериал «Кармелита». На мероприятии я была часа 3-4. Подхожу к заказчице за оплатой, а она, пардон, достает из своего лифчика всего 2 тысячи. В силу юности и своего характера я не смогла нормально возразить, потому что она начала меня уверять, что точно отдаст всю сумму, как только я сделаю фотографии.

Во время монтажа эта дамочка начала накидывать мне еще заданий, например, сделать слайдшоу со словами «дядя Марат и тетя Лила тебя любят», хотя это в мои услуги не входило, доплату, кстати, мне тоже никто не предлагал. Я выполнила все ее пожелания, и перед отправкой материала потребовала оплату полной стоимости услуг. Тут и начался спектакль.

Женщина давила на меня, записывала голосовые сообщения с оскорблениями и угрозами.

- Ты же хорошая девочка, зачем тебе неприятности? Я твой волосок нашла и сохранила, давай без скандалов, - писала мне женщина.

Я ужасно испугалась в тот момент, этому просто отправила весь материал, подписав, что оплата на вашей совести. Деньги я так и не увидела.

У фотографов друзей не бывает

Друзей я всегда снимала бесплатно и были те, которые фотографировались у меня каждый месяц. В определенный момент у меня появились финансовые трудности, поэтому я объяснила ребятам свою ситуацию и предупредила, что услуга для друзей теперь будет 50% от стоимости для клиентов. Многие согласились, потому что понимали, что фотография - мой хлеб, но в тот момент со мной перестала общаться подруга, с которой мы дружили аж 10 лет!

Если честно, мне больно до сих пор. Не так сильно, как тогда, но неприятно. Подруга просто стала долго отвечать на сообщения, потом начала отдаляться, не звала на праздники, например, на день рождения и Новый год, хотя всегда мы праздновали вместе. Когда я звала - она просто не приходила, придумывала разные поводы.

Чувствовала я себя использованной. Теперь у меня всегда все снимаются платно.

Кинули на деньги

Я частенько фотографирую свадьбы, хотя свадебным фотографом себя не считаю. Однажды меня наняли на весь день: отснять утро невесты, ЗАГС и банкет. Съемка очень ответственная, я старалась сделать все максимально качественно.

Обработав все фотографии, я, довольная, отправила снимки невесте, а в ответ вместо благодарности получила гневное письмо.

- Обработка ужасная, пришлите хотя бы исходники, чтобы настоящий профессионал хоть как-то это исправил, - писала заказчица.

Это очень ударило по моей самооценке, мне-то фотографии нравились. Невеста тогда еще потребовала вернуть деньги. Я не знала, что делать в такой ситуации и согласилась.

Примерно через неделю-полторы мне написала знакомая: слушай, а это не твои там фотографии? Перехожу по ссылке – мои.

Та самая заказчица, которая в истерике требовала вернуть деньги, выложила мои фотографии с моей же обработкой.

С тех пор работаю только по договорам.