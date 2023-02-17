Провел полночи в воде и завелся: под Самарой из Волги вытащили УАЗ

Старый "уазик" ушел под лед, но потом сумел завестись. Фото предоставлено героем публикации

Под Самарой под лед провалился автомобиль «УАЗ». Вытаскивали его половину ночи, в итоге никто не пострадал, а «уазик» даже завелся! Подробности истории корреспонденту «КП-Самара» рассказал один из участников «спасательной операции» Иван Гладышев.

«Давай не надо?»

Приятель Ивана на «уазике» древней модели (машина была выпущена в прошлом веке, в 1999 году) решил незначительно срезать путь, проехав по льду волжской протоки. Мероприятие изначально выглядело авантюрным, но находивший за рулем владелец «уазика» решил рискнуть.

- Давай не надо? Ну, если поедешь, то езжай! - с подобных слов обычно начинаются неприятности, и этот раз не стал исключением.

Подпрыгнув на кочке, «уазик» пробил лед своим весом. Передние колеса проскочили, а вот задние начали погружаться в ледяную воду и постепенно утянули за собой весь автомобиль. К счастью, это было уже недалеко от берега и неглубоко — машина ушла под воду только примерно наполовину, капот остался над поверхностью.

Приехали спасать за десятки километров из Самары

- Произошло это примерно в шесть вечера, хозяин авто позвонил знакомым, знакомые — другим знакомым, в том числе и мне, набралось в итоге 10-12 человек, приехали из Самары часам к девяти вечера По большому счету, понадобилось две машины с лебедками и бензопила, но практически каждый так или иначе поучаствовал в спасении, - рассказывает Иван.

Поскольку автомобиль уперся в толстый слой льда, вытащить его на поверхность не было возможности. Было решено прорубать бензопилой «дорожку» в протоке до берега. Выпиленные куски приходилось запихивать под лед или вытаскивать на берег, чтобы не повредить машину.

«Нужно помогать друг другу!»

Когда «дорога» была прорублена, с помощью лебедок авто вытянули на берег. И дальше произошло самое удивительное.

- Салон весь в сосульках, мотор покрылся льдом, но он завелся! - поражается Иван.

Промок насквозь и хозяин чуда российского автопрома, которому пришлось провести время в ледяной воде без всякого специального снаряжения. Но и он, по словам Ивана, жив-здоров, чувствует себя прекрасно.

- Закончили мы его вытаскивать часа в два ночи. И все, кто участвовал в операции, делали это совершенно безвозмездно! Какой вывод из этой истории? Нужно помогать друг другу, по-другому никак, - резюмирует самарец.