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Происшествия17 февраля 2023 11:05

Провел полночи в воде и завелся: под Самарой из Волги вытащили УАЗ

Под Самарой УАЗ завелся после многочасового купания в ледяной воде
Евгений ЕГОРОВ
Старый "уазик" ушел под лед, но потом сумел завестись. Фото предоставлено героем публикации

Старый "уазик" ушел под лед, но потом сумел завестись. Фото предоставлено героем публикации

Под Самарой под лед провалился автомобиль «УАЗ». Вытаскивали его половину ночи, в итоге никто не пострадал, а «уазик» даже завелся! Подробности истории корреспонденту «КП-Самара» рассказал один из участников «спасательной операции» Иван Гладышев.

«Давай не надо?»

Приятель Ивана на «уазике» древней модели (машина была выпущена в прошлом веке, в 1999 году) решил незначительно срезать путь, проехав по льду волжской протоки. Мероприятие изначально выглядело авантюрным, но находивший за рулем владелец «уазика» решил рискнуть.

- Давай не надо? Ну, если поедешь, то езжай! - с подобных слов обычно начинаются неприятности, и этот раз не стал исключением.

Подпрыгнув на кочке, «уазик» пробил лед своим весом. Передние колеса проскочили, а вот задние начали погружаться в ледяную воду и постепенно утянули за собой весь автомобиль. К счастью, это было уже недалеко от берега и неглубоко — машина ушла под воду только примерно наполовину, капот остался над поверхностью.

Приехали спасать за десятки километров из Самары

- Произошло это примерно в шесть вечера, хозяин авто позвонил знакомым, знакомые — другим знакомым, в том числе и мне, набралось в итоге 10-12 человек, приехали из Самары часам к девяти вечера По большому счету, понадобилось две машины с лебедками и бензопила, но практически каждый так или иначе поучаствовал в спасении, - рассказывает Иван.

Поскольку автомобиль уперся в толстый слой льда, вытащить его на поверхность не было возможности. Было решено прорубать бензопилой «дорожку» в протоке до берега. Выпиленные куски приходилось запихивать под лед или вытаскивать на берег, чтобы не повредить машину.

«Нужно помогать друг другу!»

Когда «дорога» была прорублена, с помощью лебедок авто вытянули на берег. И дальше произошло самое удивительное.

- Салон весь в сосульках, мотор покрылся льдом, но он завелся! - поражается Иван.

Промок насквозь и хозяин чуда российского автопрома, которому пришлось провести время в ледяной воде без всякого специального снаряжения. Но и он, по словам Ивана, жив-здоров, чувствует себя прекрасно.

- Закончили мы его вытаскивать часа в два ночи. И все, кто участвовал в операции, делали это совершенно безвозмездно! Какой вывод из этой истории? Нужно помогать друг другу, по-другому никак, - резюмирует самарец.

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