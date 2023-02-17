«Проще уничтожить, чем ухаживать»: жители Самары пожаловались на вырубку здоровых деревьев

Жители Самары пожаловались на вырубку здоровых деревьев. Фото: Наталья Мироненко

Вместо деревьев — пни. Такую картину застали жители Самары одним февральским утром. Любимый сквер Дубовый колок заметно опустел после работ по спилу аварийных зеленых насаждений. Только вот местные жители негодуют. Они уверены: под пилы попали здоровые деревья. Волонтеры группы «Зеленая Самара» поделились с журналистом «КП-Самара» подробностями истории.

Уничтожить нельзя сохранить

В социальных сетях самарцы пожаловались на спил деревьев в сквере Дубовый колок, что расположен рядом с улицами Стара-Загора и Георгия Димитрова. По словам местных жителей, пропажу зеленых насаждений они заметили еще в пятницу, 10 февраля. От деревьев остались лишь пеньки.

- В сквере спилили три вяза и одну плакучую иву, - пишет в социальных сетях Наталья. – Это безобразие! Обрезка, если она вообще нужна, должна быть выполнена аккуратно и щадяще, чтобы не портить общий вид сквера.

Неравнодушные самарцы обратились за помощью в администрацию Кировского района. Дежурный передал контакты специалиста по данному вопросу. Ответ был коротким.

- Мне сказали, что, если спили, значит были аварийными. На этом все, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница.

А вот что ответили горожанам на их запрос в департаменте городского хозяйства и экологии:

- Согласно порубочному билету, выданному администрацией Кировского района, ведутся работы по валке сухостойных деревьев. Вас готовы проконсультировать по телефону, - объяснили местным жителям в ведомстве.

Спиленные деревья, по их мнению, не были аварийными. Фото: Наталья Мироненко

«Деревья можно было спасти»

Горожане расстроены, ведь спиленные деревья, по их мнению, не были аварийными.

- Деревья хоть и не молодые, но крепкие. Плакучая ива здоровая и зеленая. Эти деревья важны именно для укрепления склона. Мастер участка, возможно, некомпетентен в данном вопросе. Что хотят, то и делают. До каких пор у нас будут уничтожать насаждения, а не сохранять их?

По словам местной жительницы, до департамента городского хозяйства и экологии, а также МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз» дозвониться так и не удалось.

-Кто дал порубочный билет? На фото видно, что на спилах нет никаких признаков гниения, - объяснила журналисту «КП-Самара» Наталья. – Сейчас, конечно, никак не докажешь были ли деревья аварийными. Но вязы можно было спасти, они хорошо переносят обрезку. На посадку новых деревьев в этом месте уже никто не даст, ведь рядом находится система водоснабжения, там иногда случаются аварии и территорию перекапывают.

Самарчанка уверена: к уходу за сквером нет должного подхода.

- Деревья сохнут, а воды в местном пруду становится все меньше и меньше. Его не чистят. Конечно, хочется его спасти, пока не стало поздно.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.