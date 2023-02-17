Фотосессии в зоопарке и молодецкие забавы: куда сходить на Масленицу 2023 в Самаре

На Масленицу в Самаре будут проходить различные мероприятия для детей и взрослых. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году Масленица выпала на неделю с 20 по 26 февраля. Все это время в Самаре будут проходить различные мероприятия для детей и взрослых. Рассказываем, куда сходить на Масленицу 2023 в Самаре.

Масленица в зоопарке

Когда: 20-25 февраля, 13.00-14.00 Где: Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146)

Билет: 150-300 руб.

На масленичной неделе все желающие могут принять участие в фотосессии со сказочными героями: Аленушкой, Бабой Ягой, Чертом, Болотницей и питомцами зоопарка — питоном Мурзиком, кроликом Шустриком, козочкой Матильдой, верблюдом Лексусом и другими. В праздничные дни для детей также будут проходить мастер-классы по изготовлению масленичных тряпичных кукол и куколок из ниток- мартиничек.

Благотворительная Масленица для детей

Когда: 22 февраля, 11.00 Где: Исторический парк «Россия – Моя история» (ул. Красноармейская, 131)

Билет: бесплатно.

На благотворительную Масленицу приглашают детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей. В программе - интерактивный квест «Легенды Жигулей», мастер-класс «Русские народные росписи» и игротека «Игры древних славян». Необходима запись по телефону: 250-01-32.

«Широкая Масленица» в школе искусств №12

Когда: 22 февраля, 11.00 Где: Детская музыкальная школа № 12 (ул. Пионерская, 6)

Билет: бесплатно.

Проводы зимы проведут фольклорные ансамбли «Радуга» и «Кудесы». Они исполнят веселые масленичные песни. Завершится праздник чаепитием из самовара с блинами.

«Масленичный разгуляй» для самых маленьких

Когда: 23 февраля, 16.00 Где: Ценральная городская детская библиотека (ул. Аэродромная, 16а)

Билет: бесплатно.

В игровой комнате библиотеки юные читатели смогут построить башни из кубиков, устроить веселый и безопасный бой подушками, вся семья сможет принять участие в эстафетах под задорную народную музыку. Обязательна предварительная запись по телефону: 268-86-78.

Масленица в парке Дружбы народов

Когда: 26 февраля, 10.00 Где: парк Дружбы народов (микрорайон Волгарь)

Билет: взрослые старше 14 лет - 400 руб., дети 7-14 лет, пенсионеры, многодетные семьи - 300 руб., дети до 6 лет, инвалиды, ветераны войн - бесплатно.

Организаторы мероприятия обещают конкурсы, мастер-классы, мини-экскурсии, масленичную карусель, весенние хороводы, концертную программу, катание на лошадях. А напоследок - сжигание чучела Масленицы и фейерверк.

Семейный праздник «Масленица широкая»

Когда: 26 февраля, 11.00 Где: библиотека семейного чтения № 25 (пр. Карла Маркса, 21)

Билет: бесплатно

Гости праздника окунуться в колорит ярмарочных гуляний, на которых товары не продают, а отдают за песни, шутки, игры и прибаутки. Гости пройдутся по аллее масленичных чудес, познакомятся с обычаями проводов русской зимы и станут их непосредственными участниками. На представлении вас ждут песни от ансамбля «Отрада» и сцена-миниатюра от творческой мастерской «Типажи».

Масленичные гуляния со «Светлицей»

Когда: 26 февраля, 12.00 Где: Загородный парк

Билет: свободный вход

Уже не первый год культурный центр «Светлица» справляет этот весенний праздник в Загородном парке. В 2023 году программа не сильно поменялась: традиционные русские масленично-ярмарочные забавы, игры и хороводы, молодецкие забавы («стенка на стенку» и штурм снежной крепости), «проводы» чучела Масленицы. Ну и блины, конечно, будут.

Масленица на площади Куйбышева

Когда: 26 февраля, 12.00 Где: пл. Куйбышева

Билет: бесплатно

Самая главная Масленица в Самаре по традиции пройдет на площади Куйбышева. В программе - обширная концертная программа, конкурсы, молодецкие забавы, угощение блинами и чаем из огромного самовара и сжигание чучела Масленицы.