Матч с «Динамо», музыка Эйнауди и «Дон Жуан»: куда сходить в Самаре на 23 Февраля 2023

В День защитника Отечества на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч 1/4 финала Кубка России по футболу. Фото: ФК «Крылья Советов».

В День защитника Отечества в Самаре пройдет немало мероприятий, куда можно сходить с сыном, мужем, папой или дедушкой. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре 23 Февраля 2023.

Матч «Крылья Советов» - «Динамо»

Когда: 23 февраля, 16.00

Где: стадион «Солидарность Арена» (ул. Демократическая, 57)

Билет: 150-2000 руб.

Такую игру нельзя пропустить! Аккурат в День защитника Отечества в Самаре состоится матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Ответная игра пройдет в Москве 1 марта, а затем 5 марта эти же команды снова в столице встретятся уже в рамках чемпионата России.

Праздничная программа в «Максимилиансе»

Когда: 22,23 февраля

Где: ресторан «Максимилианс» (пл. Куйбышева, 1)

Билет: После 19.00 - 300 руб. за музыкальное оформление. После 23.00 - девушкам бесплатно, мужчинам - 300 руб.

22 февраля - тематическая развлекательная программа (18+). Весь вечер на сцене выступает кавер-группа Vitamins. С 20.00 д 21.00 - приветственный напиток каждому гостю на welcome-зоне. После 23.00 - дискотека. 23 февраля - все то же самое, кроме музыкального сопровождения - поет группа «Санитарный день».

«Князь Игорь»

Когда: 23 февраля, 15.00

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билет: 300-2800 руб.

Литературным источником известной оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (12+) послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев. Действие происходит в Путивле и в половецком стане в 1185 году.

«Дон Жуан»

Когда: 23 февраля, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билет: 200-1800 руб.

«Мужской» спектакль «Дон Жуан» нравится и мужчинам, и женщинам и вот уже 12 лет собирает полные залы. Знаменитая пьеса болгарского драматурга Александра Морфова – современная интерпретация великой пьесы Жана-Батиста Мольера.

Фортепианный концерт

Когда: 23 февраля, 18.30

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 700-2000 руб.

На сцене филармонии весь вечер солирует Александр Гиндин. По единодушному признанию критиков и любителей музыки, он является одним из самых талантливых и самобытных пианистов наших дней. На концерте (12+) прозвучат произведения Франка, Листа и Шопена.

«Оркестр Неоклассика»

Когда: 23 февраля, 19.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билет: 1300-3300 руб.

Проект «Оркестр Неоклассика» (12+) представляет программу лучших произведений композитора Людовико Эйнауди для фортепиано и струнных в исполнении виртуозных музыкантов. Мелодии итальянца знакомы нам по фильмам «1+1», «Земля кочевников», «Черный лебедь».

ВИА «Поющие гитары»

Когда: 23 февраля, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билет: 800-2000 руб.

Пригласите своих отцов и дедушек на душевный концерт «Поющих гитар» (6+). Эта группа, между прочим, является одной из первых в истории отечественной поп-музыки профессиональным коллективом, давшим имя всему жанру ВИА и послужившим образцом для многочисленных последователей. Состав ансамбля, конечно, уже не оригинальный.

Концерт в баре «Без названия»

Когда: 23 февраля, 20.00

Где: Бар «Без названия» (ул. Бр. Коростылевых, 178)

Билет: 300 руб.

Заведение предлагает прийти на праздничный «концерт в отличной компании». Выступят местные артисты - Аня Бормотухина, коллективы «Мы купим любовь» и «PG-16». Концерт 18+.