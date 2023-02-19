Надо видеть людей насквозь: начальник пожарной части в Самаре - о том, как набирают бойцов на службу в МЧС

Константин Юдаков работает в пожарной охране 25 лет Фото: Наталья АРТЯКОВА

Константин Юдаков из Самары посвятил 25 лет работе пожарным и за это время успел накопить большой опыт, которым сейчас он с удовольствием делится с новобранцами в пожарно-спасательной части №8 в поселке Красная Глинка. Журналист «КП-Самара» побывал там и узнал у начальника подразделения, как сейчас проводится набор в ряды отважных самарских пожарных.

В 1993 году после окончания школы Константин подал документы в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Инициатором такого решения стал отец молодого человека, который всю свою жизнь посвятил работе в пожарной охране. Сын очень гордился своим папой, поэтому решил связать свою жизнь с МЧС.

Спустя пять лет обучения в северной столице Константин Юдаков вернулся в родную Самару и устроился в пожарную охрану. В 2000 году его перевели на должность заместителя начальника пожарной части №8 на Красной Глинке, а в 2009 году Константин Александрович возглавил подразделение. За годы службы подполковник успел накопить колоссальный опыт работы на пожарах, и сейчас он с удовольствием делится им с новобранцами.

Самарские пожарные ежедневно изучают теорию и отрабатывают практические навыки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Начальник ПСЧ-8 лично принимает на работу новых сотрудников, он проводит собеседование и принимает решение по устройству бойца на работу. По словам Константина Александровича, в его пожарную часть будущие пожарные приходят по рекомендации своих друзей и знакомых. В основном в пожарной части работают жители поселка Красная Глинка и ближайших районов.

В целом по Самаре трудоустройство в МЧС не отличается в зависимости от местонахождения частей. Сначала новобранец проходит собеседование в отделе кадров и у руководителей подразделений, а после проходит медицинскую комиссию и обязательный тест у психолога. Если по всем показателям мужчина годен, то его направляют на первый этап профессионального обучения непосредственно в пожарную часть, где он вливается в коллектив и получает представление о месте работы.

- До того, как человека аттестуют на спасателя, он не привлекается к тушению пожаров. После прохождения первого этапа боец может ездить с караулом на ЧП, но не имеет права работать в дыму и на высоте. В период перед аттестацией пожарные помогают аттестованным спасателям на пожарах, в том числе разворачивают рукава, подключают гидранты или оказывают помощь при эвакуации пострадавших, - рассказывает «Комсомолке» Константин Юдаков.

Молодые пожарные приняли осознанное решение, придя на службу в МЧС Фото: Наталья АРТЯКОВА

После обучения в Самарском учебном центре Федеральной противопожарной службы и получения аттестации на спасателя пожарный может приступать непосредственно к ликвидации пожаров. С этого момента он получает звание и уже может рассчитывать на повышение по службе за результаты своей работы. В ПСЧ-8 пожарные имеют звания и носят погоны. Начальник части отмечает, что многие его подчиненные стремительно идут вверх по карьерной лестнице.

- У нас в части были случаи, когда пожарные уходили на работу в Главное управление или в другие пожарные части на офицерские должности. Один из сотрудников восемь лет проработал рядовым пожарным и решил получить высшее образование, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Он заочно отучился в университете в Тольятти и сейчас перевелся на должность начальника караула у нас же, - рассказывает руководитель подразделения на Красной Глинке.

Константин Юдаков видит насквозь людей, которые приходят устраиваться к нему в пожарную часть. Он лично проводит собеседование: задает вопросы, помогающие раскрыть личность потенциального сотрудника.

- Нужно выяснить, чем забита у человека голова. Я могу интересоваться его семьей, положением в обществе, также интересно, почему он поменял предыдущее место работы. Все это помогает понять, что из себя представляет человек, с которым придется бок о бок бросаться на борьбу со стихией, - отмечает подполковник.

По словам бывалого пожарного, многие молодые ребята приходят на службу, не понимая, чем они будут заниматься. Константин Юдаков сразу старается снять с них «розовые очки» и показать суровую действительность работы пожарного, без всякой романтики.

- Работа на пожаре – это не только героизм, но и тяжелый труд. Нужно понимать, что не всегда будет тепло и сухо, где-то придется столкнуться со смертью. Помимо самих выездов на место ЧП, у пожарных в течение дежурных суток много других обязанностей в стенах части. Ежедневно каждый караул слушает лекции, пишет конспекты, с личным составом проводятся практические занятия, - рассказывает о буднях пожарных Константин Александрович.

Подполковник внутренней службы Константин Юдаков дал будущим пожарным один простой совет – разобраться сначала в себе, а потом уже принимать серьезные решения. Связать свою судьбу с противопожарной службой и стать настоящим героем может далеко не каждый. Нужно осознавать всю ответственность и быть готовым сражаться с огненной стихией, несмотря ни на что.

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