«Их ПВО не собьет мои песни»: автору фронтовой песни «Триста тридцать три» Александру Ванюшкину угрожают украинцы

Супруга Ванюшкина получает пугающие смс и звонки с украинских номеров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тамбовский гармонист Александр Ванюшкин получил всероссийскую известность благодаря своей фронтовой песне «Триста тридцать три». С этой песней, которая поднимает боевой дух российских солдат, тамбовчанин ездит на Донбасс. Однако противоборствующая сторона конфликта не дремлет, поэтому в скором времени после обретения популярности, Александр Ванюшкин начал получать угрозы от украинцев. Автор и исполнитель песни про СВО рассказал журналисту «КП-Самара», какие сообщения получает он и его супруга от анонимных пользователей.

По словам Александра, угрозы в свой адрес он начал получать уже давно, как только его песня для поднятия боевого духа российских солдат разлетелась по всему Интернету с стала популярной. По словам артиста, сначала ему писали в социальных сетях, потом нашли жену и писали страшные вещи уже ей. Такие психологические атаки стали невыносимы, и Александр Ванюшкин записал видеообращение, где рассказал о том, что происходит.

- Моей супруге пишут разные незнакомые люди, они говорят, что меня привезут ей в мешке. Конечно, супруга принимает все это близко к сердцу, не хочется, чтобы она переживала за меня, - говорит артист.

Видео Александра попало в СМИ, что подогрело еще больший интерес к тамбовскому гармонисту. Александр признался нам, что уже пожалел, что выложил это видео.

- Я хочу сказать, что мы не боимся и не обращаем внимания на провокации. Их ПВО не смогут сбить наши песни, —говорит патриот.

Александр Ванюшкин продолжает записывать фронтовые хиты и возить гуманитарную помощь для российских солдат. 22 февраля 2023 года тамбовчанин примет участие в большом митинг-концерте в Лужниках в Москве. Гармонист выйдет на одну сцену с Полиной Гагариной, Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым и многими другими звездами эстрады.

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