Менеджеров самарских предприятий учат более эффективно управлять производством

Фото: Пресс-служба министерства промышленности Самарской области

У самарских предприятий есть возможность увеличить свою производительность за счет обучения эффективному управлению. Такой возможностью воспользовалась тольяттинская компания «Азотремстрой», менеджеры которой прошли программу подготовки кадров «Лидеры производительности». Она входит в национальный проект «Производительность труда».

Предприятие было основано в 2006 году и является дочерней организацией ПАО «КуйбышевАзот». Оно 16 лет строит и ремонтирует промышленные объекты для большой химии. За это время ввели в эксплуатацию свыше 20 зданий и сооружений.

Никогда не поздно учиться новому, меняться вместе со временем и адаптироваться под существующие экономические и политические условия. Поэтому «Азотремстрой» решил принять участие в программе «Лидеры производительности».

- Компания отучила 18 человек высшего и среднего состава менеджмента. Это лучший результат по области. В результате обучения компания сплотила коллектив вокруг своих целей, улучшилось кросс функциональное взаимодействие в компании, что позволяет нам строить более качественно и в срок. Кроме того, обучение по программе «Лидеры производительности» позитивно повлияло, особенно в неопределенный ковидный период на стабильность в коллективе, на стабильность заработка и в целом на прибыль компании, - прокомментировал генеральный директор ООО «Азотремстрой» Михаил Мейтис.

Как результат - компания разработала два проекта по повышению эффективности: «Оптимизация внутренних процессов для выхода на новые рынки и увеличения прибыли» и «Оптимизация процесса взаимодействия служб с производственной площадкой». Итогом воплощения этих решений в жизнь станет увеличение производительности труда до 30%.

Управлять эффективно - работать продуктивно

Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России запустил образовательную программу «Лидеры производительности» в 2019 году - как еще одно решение для поддержки бизнеса. За счет прокачки навыков стратегического менеджмента, маркетинга и продаж, управления производством и персоналом собственники и руководители оценивают эффективность своих кампаний и находят новые источники прибыли.

Фото: Пресс-служба министерства промышленности Самарской области

Такие навыки особенно необходимы в период санкций и перестройки всей российской экономики.

Сейчас для нас крайне важно проанализировать результаты, узнать, с какими сложностями столкнулись предприятия на этапах реализации проектов и оказать им экспертную поддержку. Самарская область – один из самых вовлеченных в нацпроект регионов. Возможностью прокачать свои управленческие команды на программе воспользовались уже 55 компаний. Выпускниками стали 238 руководителей, всего разработано и реализуется 43 проекта по повышению эффективности, – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Возможностью обучить свои управленческие команды за счет федеральных средств воспользовались уже более 1500 предприятий несырьевых отраслей из 75 регионов страны. Выпускниками программы стали более 7000 руководителей, реализовано более 900 проектов по повышению эффективности бизнеса.

-Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, – крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, и национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Кроме того, повышение эффективности работы компаний сейчас должно быть нацелено не только на увеличение прибыли, но и на максимально быстрое импортозамещение.

Сейчас в губернии 140 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.