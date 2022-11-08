Тольяттинские новорожденные получили неожиданные подарки

Мила выбрала удачную дату для собственного рождения — 23 августа.

Добрая инициатива

Более 20 лет в Тольятти есть счастливые дни, родившись в которые, можно получить неожиданный приз. Чтобы выиграть в лотерею, нужно как минимум купить билет. А для того, чтобы в тольяттинский роддом принесли денежный сертификат, и билет не нужен.

Впервые негаданные тысячи рублей «свалились» на родителей малышей, родившихся в миллениум - в ночь на 1 января 2000 года.

- Мы стали поздравлять тольяттинцев с появлением на свет раньше, чем это придумал Лужков для москвичей, - шутит исполнительный директор городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти» Борис Цирюльников. - Долго решали, как сделать, чтобы тольяттинские родители почувствовали причастность города и горожан к их личному празднику, поняли, что появление новой жизни важно для всех нас. И придумали вот что, а бизнес нас поддержал: городские предприятия стали поздравлять ребятишек, чей день рождения совпал с днем их основания.

Так с начала 21 века в Тольятти и появились «счастливые» дни, когда молодые мамы, едва успев произвести новую жизнь, получают кроме «законных» поздравлений от семьи и друзей еще и неожиданные. В эти дни в два тольяттинских роддома - в Центральном и Автозаводском районах - приходят запросы на документы по каждому малышу, а спустя некоторое время им привозят цветы, премии и первые в их жизни дипломы, свидетельствующие о том, что ребятишки стали «крестниками» какой-то организации.

- В среднем в Тольятти появляются на свет около 20 малышей в день - когда-то больше, когда-то меньше, - говорит Борис Цирюльников. - Число предприятий, участвующих в этой акции, в разные годы доходило до 15. Кстати, похожая традиция касается детей, родившихся в день города - 20 июня. Их поздравляет городская администрация.

К сожалению, сегодня количество участников акции значительно сократилось, а в обойме промышленных предприятий, поддерживающих «Мой день рождения» осталось и вовсе лишь одно.

Повезло с рождения

Елена Афоничева родила долгожданную дочку 23 августа. Супруги ждали еще одного сына, а восьмилетний Максим - братишку. Семья готовилась встретить малыша 22 августа - уж больно дата красивая получается - 22.08.22. Но Мила сама выбрала, когда ей родиться, и не прогадала - спустя три дня ее маме в роддоме сообщили, что дочку ждет подарок от КуйбышевАзота, который 23 августа тоже празднует свой день рождения.

- Совсем недавно, 2 ноября,дочке принесли цветы, диплом и 10 тысяч рублей, которые на нее мы и планируем потратить - младенцам много чего нужно, - улыбается Елена Николаевна. - Мы очень рады, что родилась девочка - теперь у нас «полный комплект»!

Мама Милы трудится в сфере ай-ти и никогда не пересекалась с предприятием. А вот его «крестница» Мила, несмотря на почти трехмесячный возраст, уже проявляет свойственные химикам качества - дисциплину и спокойное упорство в достижении целей.

Еще одна мама, получившая 23 августа негаданные поздравления - тольяттинка Варвара Сычева. В этот день она родила своего второго ребенка. Девочку в честь прапрабабушки назвали Пелагеей.

Маленькая Пелагея вытянула счастливый билет, едва появившись на свет.

- Сначала не поверила в эту неожиданную удачу, но подумала, что роддом - не место для розыгрышей, - рассказала Варвара Сычева. - На семейном совете решили купить на подарочные деньги качельки-столик для малышки. Приятно и удивительно, что в нашем городе есть предприятия, которые заботятся о своих земляках - даже тех, которые у них не работают. Кстати, наш старший сын Арсений родился 20 августа - чуть-чуть не дотянул до дня рождения КуйбышевАзота!

В 2022 году в день рождения предприятия в тольяттинских роддомах на свет появилось 11 малышей: 8 девочек и 3 мальчика. Это уже 18 поколение юных тольяттинцев, которое поддерживает «КуйбышевАзот». К традиции чествовать малышей, чей день рождения совпал с корпоративными именинами, химгигант присоединился в 2005 году - тогда родилось 15 детей. В 2016 – год 50-летнего юбилея завода - на свет появилось 34 малыша, а в год 55-летнего юбилея - 9 юных тольяттинцев.

- Программа «Мой День Рождения» - важный благотворительный проект, в рамках которого мы оказываем поддержку тольяттинским семьям, где 23 августа на свет появляются малыши, - отметила директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко. - Для предприятия это не только поддержка молодых родителей, но и вера в перспективы Тольятти, где юные горожане сегодня только-только начинают познавать мир. Хочется всем нашим крестникам пожелать крепкого здоровья и большой родительской любви!

Всего за 18 лет участия в программе у химиков родилось 365 крестников. За это время тольяттинские семьи получили от предприятия в качестве помощи порядка 4 млн. рублей.