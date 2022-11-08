«Страшно кричала от боли»: в Самаре женщина, потерявшая новорожденную дочь, пожаловалась на врачей

В самарском роддоме не смогли спасти новорожденную девочку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталия Кротова из Самары весной 2022 года ждала появления на свет своей доченьки. Беременность протекала без проблем, девушка исправно ходила на обследования, в том числе и в платные клиники. На 38 неделе у Наталии начались безболезненные схватки и отошли воды. По приезду в Перинатальный центр больницы Середавина состояние молодой беременной начало резко ухудшаться, на протяжении 19 часов Наталия испытывала жуткие боли, врачи сделали экстренное кесарево, но младенец уже не дышал.

- Ребенок просто задохнулся и в этом, я считаю, виноваты врачи. На все мои просьбы о кесарева и о том, что я не могу сама родить, о том что у меня нет сил, просто отшучивались, отмахивались. Врачи и акушерки твердили: «Все рожают и ты родишь». Как только я начинала кричать в схватку от боли, сразу же начинали кричать на меня: «Что ты орешь, тебя режут что ли?!». Попросила акушерку смочить мне лицо водой, так как очень жарко было, а она взяла бутылку и просто вылила мне на лицо, - рассказывает самарчанка.

Спустя почти сутки врачи все же приняли решение сделать экстренное кесарево сечение. Малышка, которую так ждала семья Кротовых, была уже синяя и не дышала. У новорожденной девочки прослушивалось сердцебиение, но, как потом сказали врачи, ребенка спасти не удалось.

- Врачи только извинились и сказали, что они сами в шоке и не знают, как так получилось, - с ужасом вспоминает тот страшный день Наталия Кротова.

По словам неутешной матери, все время, пока она находилась в больнице, к ней был подключен аппарат КТГ. Однако когда самарчанка затребовала данные медицинской карты, то оказалось, что данные КТГ в период с 22:10 до 01:10 часов отсутствуют. Наталия считает, что именно в этот период, когда ей было особенно плохо, а врачи уже не обращали внимания на ее крики, случилось страшное, и сейчас медики скрывают эти данные для собственной выгоды. В настоящее время в городе Тамбове проводится независимая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства смерти новорожденной девочки.

Наталия Кротова описала свою историю в социальных сетях, что вызвало широкий общественный резонанс. В министерстве здравоохранения Самарской области журналистам «КП-Самара» прокомментировали эту новость.

- Министерство здравоохранения Самарской области инициировало проверку по ситуации, изложенной в публикации в сети Интернет. Специалистами ведомства совместно с экспертами Территориального фонда обязательного медицинского страхования будет проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи, - ответили в региональном минздраве.

Наталия Кротова пишет заявления во все инстанции, которые могут помочь наказать виновных в смерти нерожденной малышки. После личного приема в СУ СКР по Самарской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении неопределенного круга лиц заведено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельство произошедшего.

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