Масленица, Киркоров и «Улицы Лагранжа»: чем заняться в длинные выходные 23-26 февраля 2023 в Самаре, куда сходить

Вариантов много – и концерты, и театры, и спорт, и масленичные гуляния. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На этой неделе жители России будут отдыхать четыре дня подряд. Если вы не планируете уезжать из города, но и дома сидеть не хотите, мы поможем вам интересно провести эти выходные. Рассказываем, чем заняться и куда сходить в Самаре в длинные выходные 23-26 февраля 2023 . Вариантов масса – и концерты, и театры, и спорт.

Концерты в Самаре в февральские праздники 2023

Фортепианный концерт

Когда: 23 февраля, 18.30

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 700-2000 руб.

На сцене филармонии весь вечер солирует Александр Гиндин. По единодушному признанию критиков и любителей музыки, он является одним из самых талантливых и самобытных пианистов наших дней. На концерте (12+) прозвучат произведения Франка, Листа и Шопена.

Олег Митяев

Когда: 24 февраля, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул.Ново-Садовая, 106Г)

Билет: 800-3000 руб.

В рамках зимнего Грушинского фестиваля (12+) для самарцев споет бард Олег Митяев. По традиции автор будет ждать записок из зала. В концерте принимают участие Леонид Марголин, Родион Марченко и группа «Ирония судьбы».

EMIN

Когда: 26 февраля, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 2000-7000 руб.

Сладкоголосый EMIN продолжает гастролировать по городам России с туром «Love is» (12+). Певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции.

Филипп Киркоров

Когда: 26 февраля, 19.00

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222)

Билеты: 1500-6000 руб.

Поп-король российской эстрады привезет в Самару «шоу мирового уровня» под названием «Gold. The Greatest Hits»! (6+). В каждом концертном номере Филиппа Киркорова зритель увидит совершенно новую историю со своей внутренней драматургией.

Выставки в Самаре в февральские праздники 2023

«Улицы Лагранжа»

Когда: до 23 апреля, 09.00-17.00

Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142)

Билет: от 100 руб.

В рамках региональной программы Галерея Люмьер и фонд Still Art представляют ретроспективу (18+) фотографа Владимира Лагранжа, чье творчество стало олицетворением оттепели. Экспозиция состоит из более 100 снимков автора, сделанных с 60-х по 90-ые годы.

Театр в Самаре в февральские праздники 2023. Спектакли для взрослых

«Фредерик, или бульвар преступлений»

Когда: 24 февраля, 13.00, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билет: 200-2000 руб.

«Фредерик, или бульвар преступлений» (16+) - искрометная комедия по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Блестящая постановка про актера начала 19-го века Фредерика Леметра. Его роль исполняет Владимир Гальченко.

«Grand pas Петипа»

Когда: 24 февраля, 18.30

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билет: 300-2000 руб.

Концертная программа «Grand pas Петипа» (6+) – театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Программа призвана сохранить существующее наследие великого балетмейстера, который внес неоценимый вклад в развитие русского классического балета.

«Двадцать минут с ангелом»

Когда: 25 февраля, 18.00

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Билеты: 350-700 руб.

Премьерный показ спектакля (16+) по пьесе драматурга Александра Вампилова. «Провинциальный» анекдот в одном действии.

«Наш городок»

Когда: 26 февраля, 18.00

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билеты: 450-1000 руб.

«Наш городок» (12+) - пьеса Торнтона Уайлдера про непримечательный городок и ничем особо не примечательных людей. Будничная жизнь прерывается смертью одной из героинь. И смерть подается как прощание с одним днем из прежней жизни. И тогда этот день становится бесценным.

Театр в Самаре в февральские праздники 2023. Спектакли для детей

«Конек-Горбунок»

Когда: 25 февраля, 11.00

Где: ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94)

Билеты: 300-400 руб.

Самарский театр «Витражи» покажет «Конька-Горбунка» (0+) - любимый сюжет о невероятном везении Иванушки-дурака откроет мир волшебной русской сказки, где обитают диковинная Жар-птица, коварные царедворцы и удивительный помощник, с которым любые приключения по плечу.

«Пумасипа»

Когда: 26 февраля, 12.00

Где: театр «Город» (в здании СНОУБ, пр. Ленина, 14А, 1 этаж)

Билеты: 450 руб.

«Пумасипа» - музыкальный спектакль (3+) про двух охотников Альсина и Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы посвататься к девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, с которыми придется справиться. В конце пути каждому воздастся по заслугам. «Пумасипа» в переводе с мансийского значит благодарность.

Где заняться спортом в Самаре в февральские праздники 2023

Остаются считанные дни до весны, поэтому эти длинные выходные можно посвятить зимним видам спорта.

УСЦ «Чайка»

На спортивной базе «Чайка» в пос. Управленческий можно покататься на классических лыжах, коньках, на ватрушках и ледянках. Прокат снаряжения стоит от 100 руб. в час. Есть все удобства - от теплого холла для переодевания до буфета.

ГК «СОК», Красная Глинка

Сноубордистов и любителей горных лыж ждут в комплексе «СОК» на Красной Глинке. Там работают 11 трасс, включая детскую и учебную, и восемь подъемников. Есть горки для тюбингов. Аренда снаряжения стартует от 200 руб. в час. Также возможна аренда снегоходов и квадроциклов.

Центр отдыха «Склон»

В центре отдыха «Склон» в Царевщине действуют трассы для снотюбинга и горных лыж. Там также можно поплавать в бассейне или поиграть в настольный теннис. Развлечения от 100 руб. в час.

Ледовые катки в Самаре

Продолжают работу большие ледовые катки в крупных парках Самары (парки Дружбы, Гагарина, Металлургов, 30-летия Победы), на площадях Славы и Куйбышева, возле стадиона «Солидарность Самара Арена».

Масленица

Последний день мини-отпуска можно посвятить празднованию Масленицы. Поесть блинов дома или на одном из городских мероприятий. В этот день проводы зимы будут праздновать на площади Куйбышева в 12.00, в Загородном парке в 12.00. Вход туда свободный. Обширная программа запланирована в парке Дружбы народов с 10.00, вход от 300 руб.

Квизы в Самаре в февральские праздники 2023

С 23 по 26 февраля в различных заведениях Самары пройдут тематические квизы Эйнштейн Party - все вопросы только про кино и музыку. Участие в командах от трех человек. Взнос с участника - 400 руб. Расписание игр смотрите здесь.