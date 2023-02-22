В Бузулуке спортсмены преодолели юбилейный марафон в 60 километров

Юбилейная эстафета — дань 60-летним спортивным традициям предприятия. Фото Марии Рогожкиной

Юбилейный забег проходил в бузулукском парке имени А.С.Пушкина.

- Это очень почетно - принять участие в юбилейном забеге, - поделилась ветеран АО «Оренбургнефть» Мария Ракитина. – Символично, что мы, первые нефтяники, бежали лыжную эстафету с флагом предприятия вместе с теми, кто развивает производство сегодня! Так мы передаем наши традиции нынешним молодым сотрудникам!

Также в преддверии юбилея была установлена памятная табличка на месте первой скважины №100 Покровского месторождения. Эти события стали первыми мероприятиями «Года Важных дел», которыми коллектив решил отметить свой юбилей. Ровно 60 лет назад в регионе появился единый производственный центр, положивший начало эффективному развитию нефтедобычи. С начала разработки месторождений предприятием добыто более 450 млн тонн черного золота.И это не предел: сегодня активно ведутся геолого-разведочные работы на 15 лицензионных участках в пределах Оренбургской и Самарской областей. Основные запасы сосредоточены на Сорочинско-Никольском, Покровском, Пронькинском месторождениях. Только в прошлом году предприятием открыто 16 новых залежей.

На протяжении 60 лет нефтяники не только разрабатывали недра территории, но и развивали ее социальную инфраструктуру. За последние пять лет было реализовано более 80 социальных проектов в районах и городах Оренбуржья, что позволяет значительно улучшать качество жизни населения.Самым масштабным из них стала реконструкция Оренбургской областной клинической больницы, которая находится в региональном центре. При поддержке нефтяников модернизирована поликлиника на 600 посещений в смену, а также терапевтический корпус на 120 мест, приобретена аппаратура для проведения сложных операций.

Также оказывается поддержка районам нефтедобычи. Например, в Красногвардейском районе проведен капитальный ремонт районного Дома культуры в селе Плешаново. А еще для маленьких сельчан куплен новый школьный автобус, который снял проблему доставки детей на занятия в райцентр.

Заботятся нефтянки и об экологии родного края. «Зеленые инвестиции» в проекты и технологии за последние пять лет превысили 10 млрд рублей. Основные средства направлены на увеличение использования попутного нефтяного газа, повышение надежности трубопроводов, организацию постоянного мониторинга компонентов окружающей среды, включая контроль уровня парниковых газов, а также утилизацию отходов производства и вовлечение вторичной продукции в производственный процесс