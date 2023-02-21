Готовьтесь к новым пробкам: в Самаре вновь ожидают снегопады

Коммунальщикам в ближайшие дни придется потрудиться на уборке дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причины пробок — большое количество ДТП

Снегопад 20 февраля и в ночь на 21-е стал причиной дорожного коллапса в Самаре. Утром во вторник пробки на дорогах достигали 9 баллов, и многим горожанам пришлось добираться до мест работы и учебы вдвое дольше обычного.

Судя по сообщениям в соцсетях, причиной пробок стали не только не везде расчищенные дороги, но и большое количество аварий, произошедших из-за сложных погодных условий.

- Что вчера вечером, что сегодня утром на дорогах печальная картина, - сетует самарец Владимир. – Вчера возвращался домой с работы на машине, мотало из стороны в сторону из-за снега. Дорогу никто не почистил. Сегодня утром простоял два часа в пробке, опоздал на работу, получил нагоняй от начальства. Боюсь представить, что будет вечером.

Так, огромная фура утром 21 февраля перекрыла движение по улице Олимпийской. Поломка авто собрала пробку в Зубчаниновке. Очередное ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и улицы Димитрова. Авария затруднила движение на улице Пензенской.

К обеду 21 февраля рейтинг пробок снизился до 5 баллов, но, по прогнозам Яндекса, в вечерний час пик снова стоит ожидать 8-балльных заторов.

Уборка улиц не должна зависеть от количества снега

Как раз в момент начала снегопада 20 февраля в мэрии Самары было собрано большое совещание, посвященное очистке города от снега. Помимо главы города Елены Лапушкиной, в здании администрации собрались руководитель гордумы Алексей Дегтев, возглавляющий Общественную палату городского округа Габибулла Хасаев, главы внутригородских районов, руководители департаментов горадминистрации, коммунальных предприятий и организаций-подрядчиков.

Согласно докладу, прозвучавшему на совещании, город убирается от снега своевременно.

- В среднем ежедневно на уборке улично-дорожной сети задействуется более 360 уборщиков территорий и 370 единиц техники. Использовано 15 тысяч тонн реагентов, вывезено 187 тысяч тонн снежных масс, - такие цифры прозвучали на заседании.

Качество работы подрядных организаций контролируется муниципалами даже по ночам.

- Подрядчики работают на дорожной сети и тротуарах, продолжают вывозить снег. Претензии и замечания к работе остаются, в основном в отношении прилотковых зон, въездов во дворы и парковочных карманов, они ежедневно фиксируются во время контрольных объездов. Как правило, подрядчики устраняют замечания в течение суток, - отрапортовал заместитель главы городского округа – руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин.

В конце заседания Елена Лапушкина обратилась к главам внутригородских районов. Она потребовала личного контроля за состоянием уборки дорог и территорий каждого должностного лица. И обратила внимание на то, что количество выпускаемой на улицы уборочной техники не должно зависеть от количества выпавшего снега.

- Несмотря на то, что зима в этом году не такая снежная, ответственность за уборку города от снега никто не снимал. Обращаю внимание глав внутригородских районов на необходимость регулярно лично проводить обходы и объезды территорий, дворов, чтобы вы координировали работу, выполняемую управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК. Хочу подчеркнуть для всех руководителей подрядных организаций, МП «Благоустройство», обслуживающих организаций - выход людей и техники должен регулироваться не количеством осадков в тот или иной день, а состоянием проезжей части, тротуаров, придомовых и дворовых территорий, - резюмировала глава города.

21 февраля на момент подготовки этого материала сведений об уборке дорог от снега на официальных ресурсах горадминистрации не появлялось.

Снег повалит снова

Утихшие осадки утром 21 февраля дают коммунальным службам и всем горожанам лишь небольшую передышку. Дальнейший прогноз предсказывает, что дворникам снова придется взяться за лопаты и скребки, а снегоуборочным машинам выйти на улицы в авральном режиме.

- До конца рабочей недели характер погоды в регионе ожидается неустойчивым из-за влияния фронтальных разделов очередного северо-атлантического вихря. Пройдет снег различной интенсивности, а ветровой режим будет умеренным, - сообщила сотрудник Приволжского УГМС Ирина Вытягова.

Прогноз погоды по конкретным датам обещает в регионе небольшой снег 21 февраля, сильный снег 22 февраля и метель 23 февраля.