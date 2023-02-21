Готовьтесь к новым пробкам: в Самаре вновь ожидают снегопады

Коммунальщикам в ближайшие дни придется потрудиться на уборке дорог
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Снегопад 20 февраля и в ночь на 21-е стал причиной дорожного коллапса в Самаре. Утром во вторник пробки на дорогах достигали 9 баллов, и многим горожанам пришлось добираться до мест работы и учебы вдвое дольше обычного.
Судя по сообщениям в соцсетях, причиной пробок стали не только не везде расчищенные дороги, но и большое количество аварий, произошедших из-за сложных погодных условий.
- Что вчера вечером, что сегодня утром на дорогах печальная картина, - сетует самарец Владимир. – Вчера возвращался домой с работы на машине, мотало из стороны в сторону из-за снега. Дорогу никто не почистил. Сегодня утром простоял два часа в пробке, опоздал на работу, получил нагоняй от начальства. Боюсь представить, что будет вечером.
Так, огромная фура утром 21 февраля перекрыла движение по улице Олимпийской. Поломка авто собрала пробку в Зубчаниновке. Очередное ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и улицы Димитрова. Авария затруднила движение на улице Пензенской.
К обеду 21 февраля рейтинг пробок снизился до 5 баллов, но, по прогнозам Яндекса, в вечерний час пик снова стоит ожидать 8-балльных заторов.
Как раз в момент начала снегопада 20 февраля в мэрии Самары было собрано большое совещание, посвященное очистке города от снега. Помимо главы города Елены Лапушкиной, в здании администрации собрались руководитель гордумы Алексей Дегтев, возглавляющий Общественную палату городского округа Габибулла Хасаев, главы внутригородских районов, руководители департаментов горадминистрации, коммунальных предприятий и организаций-подрядчиков.
Согласно докладу, прозвучавшему на совещании, город убирается от снега своевременно.
- В среднем ежедневно на уборке улично-дорожной сети задействуется более 360 уборщиков территорий и 370 единиц техники. Использовано 15 тысяч тонн реагентов, вывезено 187 тысяч тонн снежных масс, - такие цифры прозвучали на заседании.
Качество работы подрядных организаций контролируется муниципалами даже по ночам.
- Подрядчики работают на дорожной сети и тротуарах, продолжают вывозить снег. Претензии и замечания к работе остаются, в основном в отношении прилотковых зон, въездов во дворы и парковочных карманов, они ежедневно фиксируются во время контрольных объездов. Как правило, подрядчики устраняют замечания в течение суток, - отрапортовал заместитель главы городского округа – руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин.
В конце заседания Елена Лапушкина обратилась к главам внутригородских районов. Она потребовала личного контроля за состоянием уборки дорог и территорий каждого должностного лица. И обратила внимание на то, что количество выпускаемой на улицы уборочной техники не должно зависеть от количества выпавшего снега.
- Несмотря на то, что зима в этом году не такая снежная, ответственность за уборку города от снега никто не снимал. Обращаю внимание глав внутригородских районов на необходимость регулярно лично проводить обходы и объезды территорий, дворов, чтобы вы координировали работу, выполняемую управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК. Хочу подчеркнуть для всех руководителей подрядных организаций, МП «Благоустройство», обслуживающих организаций - выход людей и техники должен регулироваться не количеством осадков в тот или иной день, а состоянием проезжей части, тротуаров, придомовых и дворовых территорий, - резюмировала глава города.
21 февраля на момент подготовки этого материала сведений об уборке дорог от снега на официальных ресурсах горадминистрации не появлялось.
Утихшие осадки утром 21 февраля дают коммунальным службам и всем горожанам лишь небольшую передышку. Дальнейший прогноз предсказывает, что дворникам снова придется взяться за лопаты и скребки, а снегоуборочным машинам выйти на улицы в авральном режиме.
- До конца рабочей недели характер погоды в регионе ожидается неустойчивым из-за влияния фронтальных разделов очередного северо-атлантического вихря. Пройдет снег различной интенсивности, а ветровой режим будет умеренным, - сообщила сотрудник Приволжского УГМС Ирина Вытягова.
Прогноз погоды по конкретным датам обещает в регионе небольшой снег 21 февраля, сильный снег 22 февраля и метель 23 февраля.