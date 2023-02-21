Разливы Волги и футуристическая архитектура: как будет выглядеть Самара в далеком будущем

Самара будущего глазами искусственного интеллекта. Фото: Midjourney

Время не стоит на месте и в современном мире появляются все новые технологии, о которых еще 10 лет назад никто и не думал. Онлайн-платформа Discord представила пользователям новый сервер Midjourney, где искусственный интеллект преобразовывает текст в картинку. Журналисты «КП-Самара» решили не отставать от трендов и попробовали пофантазировать, как бы выглядел наш город в далеком будущем.

Нейросеть лучше работает, если ему задавать параметры на английском языке, но он достаточно хорошо понимает и другие языки. Нам захотелось посмотреть, как бы выглядел губернатор Самарской области в будущем. Искусственный интеллект решил, что самарский губернатор может стать моряком и приобрести большую яхту, чтобы рассекать волны матушки Волги.

Губернатор может приобрести большую яхту Фото: Midjourney

Вот уже несколько лет в Самарской области возводят масштабный объект – Климовский мост, который должен объединить два берега Волги. Судя по изображению, который вывел ИИ (нижний правый угол), мост действительно получится масштабным и очень красивым.

На одном изображении показана площадь с памятником в центре. На заднем плане возвышается здание с флагами, которое чем-то напоминает Белый дом. Можно предположить, что так в будущем искусственный интеллект видит Самарскую площадь, только вместо монумента Славы – какой-то известный деятель.

Место очень напоминает Самарскую площадь. Фото: Midjourney

Известная самарская набережная в будущем практически останется неизменной. Все та же церковь на берегу Волги, мощеные прогулочные зоны, красивые фонари и шикарный вид на проходящие по Волге теплоходы.

Набережная практически не поменяется. Фото: Midjourney

Искусственный интеллект предложил и другие варианты развития Самары, но уже не такие солнечные и оптимистичные. На одном из выданных нам изображений постапокалиптический вид – разрушенный многоэтажный дом, заброшенная и сгнившая машина, а позади недострой с кранами, на которых будто уже много лет никто не работал.

Нейросеть показала также и менее оптимистичный прогноз событий. Фото: Midjourney

Следующее фото на этом коллаже показывает тот же вид, но уже заброшенная многоэтажка с хорошими фасадами, автомобили на ходу, а долгострой превратился в шикарный небоскреб с футуристическим дизайном. Интересное место может быть в любой точке города, потому что никаких знаковых объектов на фото не замечено.

На этом же коллаже на изображении (снизу слева) здание, которое нам напомнило ЖД-вокзал. Конечно, рядом нет железнодорожных путей, но куполообразная крыша вызывает ассоциации именно с этой самарской достопримечательностью.

С помощью сервера нам удалось заглянуть еще дальше и посмотреть, как бы выглядела Самара в далеком-далеком будущем, которое часто показывается в научной фантастике. Единственное, в чем можно узнать наш родной город – это река Волга. Искусственный интеллект «построил» на ее берегах замысловатые здания, а на небе виднеются квадрокоптеры, летающие тарелки и нечто похожее на космический корабль.

Можно помечтать и представить, как бы Самара смотрелась в научной фантастике. Фото: Midjourney

Конечно, через много веков наших родных и узнаваемых достопримечательностей может не остаться, а на их месте появятся действительно футуристические строения. Однако одно точно останется неизменным – Самара всегда будет крепко стоять на берегу Волги и сохранять природную красоту Самарской Луки.

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