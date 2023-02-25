«Я мог потерять себя как музыканта»: Сергей Войтенко рассказал, как чуть не бросил музыку и что его спасло

Сергей Войтенко со своими учителям.

Наставник – человек, способный указать своему ученику верный путь, разжечь в нем интерес, а порой – зажечь новую звезду. Музыкант из Самарской области Сергей Войтенко известен своей виртуозной игрой на баяне. Сегодня его знают далеко за пределами России.

Начинал Сергей, как и многие, с малого: окончил музыкальную школу, которую едва не бросил, затем поступил в училище. И на всем творческом пути музыканта поддерживали его педагоги. Сергей Войтенко рассказал «КП-Самара» о своих наставниках и о собственном педагогическом опыте.

«В музыкальной школе меня удержали бабушка и педагог»

Сергей Войтенко родился в селе Богдановка Нефтегорского района. Музыкантов в его семье не было, да и сам Сергей изначально не тяготел к музыке. Все изменила обычная поездка на велосипеде.

– Мы катались около музыкальной школы, и решили заглянуть внутрь. Одна из сотрудниц показала нам музыкальные инструменты: там стояли фортепиано и баян. Когда я пришел поступать в музыкальную школу, выбрал баян. Исключительно потому, что он был гораздо меньше по размеру, – вспоминает Сергей Войтенко.

Любое обучение сопряжено с трудностями, и для каждого они разные. Сергею было не сложно освоить азы игры на баяне, а вот заставить себя учиться оказалось куда тяжелее.

– Дети в принципе не слишком усидчивые, вот и я никак не мог себя заставить учиться. Даже бросал музыкальную школу на полгода. Вернуться к занятиям помогла моя бабушка. Мы с ней как-то поговорили на каникулах, и она дала мне понять, что музыка – это мое будущее. Вскоре я и сам это осознал, – улыбается музыкант.

Сергей отмечает: выработать усидчивость очень сложно. Главное, что должен сделать педагог – показать ученику, что именно ему нужно, дать цель. После этого ребенок уже сам не может оторваться от занятий. Именно так поступил первый учитель Сергея – Юрий Сорокин.

– Когда я начал пропускать музыкальную школу, Юрий Константинович пошел в мою обычную школу. Там у всех расспрашивал, что я из себя представляю, какой я человек. Узнав, что мне хочется быть первым во многих направлениях, Юрий Константинович решил отправить меня на конкурс. Этим шагом ему удалось вскрыть мою лидерскую черту, – отмечает Сергей. – Я тогда победил, и мне это очень понравилось. После этого у меня появилось стремление дальше развиваться в музыке.

Сергей регулярно общается со своими учителями.

Известный баянист отмечает: в тот момент он мог потерять себя, как музыканта. Только благодаря тому, что Юрий Сорокин сумел его удержать, Сергей стал настоящим профессионалом и получил широкую славу.

«Мой педагог стала мне второй мамой»

В 1988 году Сергей Войтенко поступил в Самарское музыкальное училище. Под свое крыло молодого студента взяла Алла Кац – заслуженный работник культуры РФ, создательница собственной школы игры на баяне. Благодаря ее наставничеству Сергей Войтенко достиг нового уровня мастерства.

– Алла Михайловна сделала многое для моего творческого роста, внесла основную его часть. Она сразу поняла, что я из себя представляю, что умею. Возила меня на конкурсы, где я пополнял свою копилку новыми наградами, – отмечает баянист. – Алла Михайловна стала для меня второй мамой. Мы с ней прошли огонь, воду и медные трубы. Она всегда была со мной рядом.

Педагоги остаются рядом со своим учеником и сегодня. Сергей регулярно общается с Аллой Кац и поддерживает отношения с Юрием Сорокиным.

– Я его приглашаю на свои мероприятия. Конечно, работа отнимает много времени – у меня множество проектов. Но я поддерживаю отношения и стараюсь чаще общаться со всеми, кто мне близок, – поделился музыкант.

Собственный опыт

Сегодня Сергей Войтенко – основатель дуэта «Баян Микс», обладатель премий «Шансон года», «Звезды «Дорожного радио», «Золотой граммофон», организатор международного фестиваля «Виват, Баян!», заслуженный артист РФ и… педагог. В 2018 году он основал собственную мастерскую, а сейчас проводит мастер-классы для юных музыкантов по всей стране. Он отмечает: из каждого ребенка можно сделать звезду, нужно только найти подход. А это сделать совсем не сложно.

– Педагогу нужно найти в ребенке его желание, мечту. Для этого просто пообщайтесь с его друзьями, родителями. Но только по-честному, чтобы самого ребенка рядом не было. И вам сразу будет понятно, чего именно он хочет – его дела и интересы подскажут это, – поделился Сергей Войтенко.