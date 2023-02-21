Змейка, парковка и гараж на скорости: в Самаре дети удивили мастерством за рулем авто

В Самаре прошел финал областных зимних соревнований по автоспорту среди детских команд Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Теория и скоростное маневрирование: в Самаре во вторник 21 февраля 2023 на базе юношеской автошколы прошел финал областных зимних соревнований по автомногоборью и автослалому среди детских команд. Областная столица собрала лучших юных спортсменов-автомобилистов со всего 63 региона. Журналисты «КП-Самара» побывали на состязании и познакомились с участниками.

Нет шанса на ошибку

«Змейка» передним ходом, параллельная парковка и гараж. И все это на скорость. А прежде чем сесть за руль, парни и юноши прошли теоретический этап. Всего на финальные соревнования приехали 70 человек. За победу боролись в трех возрастных категориях — дебютанты (12-13 лет), юниоры (14-17 лет) и профи (18-20 лет). В воздухе витало волнение. Конечно, ведь здесь нет шанса на ошибку.

Все упражнения можно пройти меньше, чем за полторы минуты Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Важно не только быстро пройти все задания на автодроме, но и сделать это аккуратно. Если участник заденет хоть одну фишку, то за это сразу снимаются баллы, - объяснил журналисту главный судья соревнования Рамиль Тазетдинов. – Как по мне, самое сложное в соревнованиях — финиш. Спортсмен должен ровно заехать на линию финиша передними колесами. Справляются, увы, не все.

По словам судьи, все упражнения можно пройти меньше, чем за полторы минуты. Это хороший результат.

-И все же, главное участие, а не победа. Ребята, которые проходят обучение в юношеских автошколах не только получают теоретические знания и навыки вождения, они изучают способы общения с автомобилем и профессиональное поведение на дорогах, - говорит организатор соревнований Алексей Ливенцев.

Состязания по автомногоборью и автослалому проводятся уже больше 10 лет Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Треть участников — девушки

И правда, опыт, который получают будущие водители, колоссальный. Влад Аржанов участник из Самары. Впервые парень сел за руль в 14 лет, сейчас ему 17. Однако волжанин признался: уверенность в вождении появилась лишь спустя два года.

-После 18 лет на обучение уходит около трех месяцев. Приобрести хороший опыт за это время не получится. А у нас проходят и тренировки, и спортивная подготовка. Благодаря этому в сложных ситуациях на дороге я смогу быстрее среагировать и принять лучшее решение, - поделился Влад.

По словам Влада, помешать ему на соревнованиях может лишь волнение. А вот София Пенькова и бровью не дернула. 17-летняя девушка из Сызрани покорила железного коня не так давно, в юношескую автошколу пришла в октябре 2022. Но хуже мальчишек себя не ощущает и уступать в результатах не собирается.

-Автомобиль — это полезный ресурс. Если есть возможность обучиться, то нужно ей пользоваться. За рулем я чувствую себя вполне уверенно.

В соревнованиях приняли участие парни и девушки с 12 до 18 лет Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Кстати, примерно треть участников — девушки. Соревнования по автомногоборью и автослалому проводятся уже больше 10 лет. Учредителем чемпионата выступает министерство образования и науки Самарской области. Часто на состязаниях присутствуют и сотрудники региональной Госавтоинспекции. По словам организаторов, заинтересованность с их стороны огромная.

-Если ребенок сядет за руль в 10 лет, то уже к 18 годам, когда он получит водительское удостоверение, он будет настоящим профессионалом, - подчеркнул Алексей Ливенцев.