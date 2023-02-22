«Лишь бы не носки»: самарские мужчины рассказали, что хотят получить на 23 февраля

Самарские мужчины рассказали, что хотят получить на 23 февраля Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Накануне День защитника Отечества. Одни дамы уже выбрали подарки для своих мужчин, другие все еще ломают голову над тем, что же купить мужу, отцу и коллеге. Журналисты «КП-Самара» решили облегчить задачу прекрасному полу и спросили у самих мужчин, чтобы они хотели получить 23 февраля. Публикуем итоги опроса.

«Это слишком банально»

По мнению многих женщин, мужчины непривередливы в подарках. Им особо-то ничего не надо, а вот бритва и носки пригодятся всегда. Но считают ли также виновники торжества? Менеджер по продажам Александр, например, против мыльно-рыльных принадлежностей и пары свежих носков не бастует, но все же считает, что такой презент вряд ли вызовет хоть какие-то эмоции.

-Это слишком банально. Больше я был бы рад вкусной необычной еде или побрякушке для автомобиля. Главное, чтобы это не была дешевая «вонючка».

А журналист Дмитрий уверен: проблему в выборе подарка решит один вопрос: «что тебе подарить?». Зачем девушкам ломать голову, если мужчина может просто сказать напрямую о своих желаниях.

-Довольны останутся все. Я не стесняюсь говорить, что мне нужно. Например, лучше геля для душа была бы книга, спортивные товары или что-то кофейное. И все же, я буду рад любому знаку внимания.

Инженер Артем же скромничать не стал и решил поделиться с волжанками целым списком нужных подарков. Дорогие девушки, если вы еще не определились с выбором, то вот виш-лист от молодого парня.

-Хороший алкоголь, ремень, услуги массажиста, абонемент в зал и аксессуары гардероба, кофе (бразильские зерна, например) или чай — прекрасные подарки.

«Праздник тех, кто на передовой»

Редакция «КП-Самара» провела опрос в социальных сетях для мужчин. Как оказалось, меньше всего защитники хотят…барабанная дробь…носки (2, 08%) и бритву (2,08%). Дамы, пора прекращать! Никакой радости современным мужчинам не приносит этот традиционной набор.

Еще 12,5% опрошенных намекают, что будет здорово получить на 23 февраля ну хоть что-то полезное. Как вариант, гаджеты. А 4,17% проголосовавших мечтают, чтобы девушки включили фантазию и преподнесли в единственный мужской праздник что-то оригинальное.

Таить не будем, больше всего голосов мужчины отдали за варианты «ничего не нужно» (27,08%) и «любви и заботы будет достаточно» (22,92%). Скромняги! Как мало, оказывается, им нужно для счастья. Но и это не варианты-победители.

Наших волжан украшает не только скромность, но и благородство. Ведь 29,17% голосовавших считают, что День защитника Отечества — праздник для тех, кто сейчас находится на передовой. И поздравлять нужно именно их.

И все-таки мы решили выяснить у самарского психолога, почему мужчины чаще отказываются от подарков и при виде упаковки с бантиком закатывают глаза и бросают фразы вроде: «зачем?», «я же ничего не просил». По словам специалиста, на это есть сразу несколько объяснений.

СТРАХ ПОКАЗАТЬСЯ СЛАБЫМ

-Большинство мужчины уверены, что подарки способны сделать их слабыми и уязвимыми. Они бояться, что в глазах любимой избранницы могут показаться слабыми. Мужчины сами могут приобрести все, что им необходимо. И уж точно без помощи своей половинки. Некоторых это унижает, - поделилась с журналистом «КП-Самара» самарский психолог Марина.

ЖАЛКО ТРАТИТЬСЯ НА СЕБЯ

-Есть и мужчины, которым жалко тратить деньги на себя. Мол, обойдусь. Чаще они ощущают радость только тогда, когда его близкий человек счастлив. Конечно, эти негативные установки можно проработать вместе с психологом.

МОЛЧАНИЕ

-Мужчины любят молчать. А чтобы не получить в подарок ненужную вещь, им проще убедить свою пассию в том, что можно обойтись и без подарка. Отсюда и возникает: «мне ничего не надо»