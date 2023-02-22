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Общество22 февраля 2023 8:00

«Лишь бы не носки»: самарские мужчины рассказали, что хотят получить на 23 февраля

Мужчины из Самары рассказали, какие подарки хотят получить на 23 февраля 2023
Анастасия ЗУБКОВА
Самарские мужчины рассказали, что хотят получить на 23 февраля

Самарские мужчины рассказали, что хотят получить на 23 февраля

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Накануне День защитника Отечества. Одни дамы уже выбрали подарки для своих мужчин, другие все еще ломают голову над тем, что же купить мужу, отцу и коллеге. Журналисты «КП-Самара» решили облегчить задачу прекрасному полу и спросили у самих мужчин, чтобы они хотели получить 23 февраля. Публикуем итоги опроса.

«Это слишком банально»

По мнению многих женщин, мужчины непривередливы в подарках. Им особо-то ничего не надо, а вот бритва и носки пригодятся всегда. Но считают ли также виновники торжества? Менеджер по продажам Александр, например, против мыльно-рыльных принадлежностей и пары свежих носков не бастует, но все же считает, что такой презент вряд ли вызовет хоть какие-то эмоции.

-Это слишком банально. Больше я был бы рад вкусной необычной еде или побрякушке для автомобиля. Главное, чтобы это не была дешевая «вонючка».

А журналист Дмитрий уверен: проблему в выборе подарка решит один вопрос: «что тебе подарить?». Зачем девушкам ломать голову, если мужчина может просто сказать напрямую о своих желаниях.

-Довольны останутся все. Я не стесняюсь говорить, что мне нужно. Например, лучше геля для душа была бы книга, спортивные товары или что-то кофейное. И все же, я буду рад любому знаку внимания.

Инженер Артем же скромничать не стал и решил поделиться с волжанками целым списком нужных подарков. Дорогие девушки, если вы еще не определились с выбором, то вот виш-лист от молодого парня.

-Хороший алкоголь, ремень, услуги массажиста, абонемент в зал и аксессуары гардероба, кофе (бразильские зерна, например) или чай — прекрасные подарки.

«Праздник тех, кто на передовой»

Редакция «КП-Самара» провела опрос в социальных сетях для мужчин. Как оказалось, меньше всего защитники хотят…барабанная дробь…носки (2, 08%) и бритву (2,08%). Дамы, пора прекращать! Никакой радости современным мужчинам не приносит этот традиционной набор.

Еще 12,5% опрошенных намекают, что будет здорово получить на 23 февраля ну хоть что-то полезное. Как вариант, гаджеты. А 4,17% проголосовавших мечтают, чтобы девушки включили фантазию и преподнесли в единственный мужской праздник что-то оригинальное.

Таить не будем, больше всего голосов мужчины отдали за варианты «ничего не нужно» (27,08%) и «любви и заботы будет достаточно» (22,92%). Скромняги! Как мало, оказывается, им нужно для счастья. Но и это не варианты-победители.

Наших волжан украшает не только скромность, но и благородство. Ведь 29,17% голосовавших считают, что День защитника Отечества — праздник для тех, кто сейчас находится на передовой. И поздравлять нужно именно их.

И все-таки мы решили выяснить у самарского психолога, почему мужчины чаще отказываются от подарков и при виде упаковки с бантиком закатывают глаза и бросают фразы вроде: «зачем?», «я же ничего не просил». По словам специалиста, на это есть сразу несколько объяснений.

СТРАХ ПОКАЗАТЬСЯ СЛАБЫМ

-Большинство мужчины уверены, что подарки способны сделать их слабыми и уязвимыми. Они бояться, что в глазах любимой избранницы могут показаться слабыми. Мужчины сами могут приобрести все, что им необходимо. И уж точно без помощи своей половинки. Некоторых это унижает, - поделилась с журналистом «КП-Самара» самарский психолог Марина.

ЖАЛКО ТРАТИТЬСЯ НА СЕБЯ

-Есть и мужчины, которым жалко тратить деньги на себя. Мол, обойдусь. Чаще они ощущают радость только тогда, когда его близкий человек счастлив. Конечно, эти негативные установки можно проработать вместе с психологом.

МОЛЧАНИЕ

-Мужчины любят молчать. А чтобы не получить в подарок ненужную вещь, им проще убедить свою пассию в том, что можно обойтись и без подарка. Отсюда и возникает: «мне ничего не надо»

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