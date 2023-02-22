Аварии на дорогах и 9-балльные пробки: на Самару обрушился мощный снегопад накануне праздничных выходных

Зима решила наверстать упущенное в последние дни февраля 2023 года Фото: Ольга НОВИКОВА

Самара накануне праздничных выходных оказалась во власти разбушевавшейся стихии. На город обрушился мощный снегопад. К утру среды, 22 февраля 2023 года, областная столица оказалась завалена снегом. Не обошлось без последствий: несколько аварий, 9-балльные пробки и возросшие цены на такси.

Серьезные заторы и ДТП

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затруднено движение на проспекте Кирова, на Московском шоссе, на улицах Ново-Вокзальной, Авроры, Ленинской, Маяковского, Пушкина, Самарской, Льва Толстого, Галактионовской, на Заводском шоссе, а также на улице Ново-Садовой.

ПРобки на дорогах Самары утром оценивались в 8-9 баллов Фото: Яндекс. Карты

Ситуацию осложняют несколько ДТП. К примеру, произошли аварии в районе ТЦ «МегаСити», Центрального автовокзала, на пересечении улицы Мичурина и проспекта Масленникова. Не задалось сегодня утро и у водителя «Лады», который влетел в столб на дублере Московского шоссе в районе пересечения с улицей Дальней.

Легковушка влетела в столб на дублере Московского шоссе / Фото: samara.dtp.official

Снегопад не собирается стихать

Предполагается, что к 11 часам пробки на дорогах Самары немного спадут. Они будут держаться в пределах 5-6 баллов. Однако не исключено, что к вечеру ситуация с серьезными заторами вновь повторится — синоптики дают неутешительный прогноз.

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем 22 февраля 2023 года в Самаре местами ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 1000 метров. На дорогах снежные заносы, — сообщили в Приволжском УГМС.

Утром на дорогах Самары случился транспортный коллапс Фото: Ольга НОВИКОВА

Снегопад продолжит идти и в ночь на четверг, 23 февраля 2023 года. Местами даже ожидается метель. Усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 15-20 м/с. При этом возможен небольшой мороз — до -9...-14 градусов. Днем синоптики прогнозируют аналогичную погоду. А вот в пятницу, 24 февраля 2023 года, существенных осадков не будет, зато в ночные часы столбик термометра может упасть до -23 градусов.

Жителей Самары призывают быть осторожнее и внимательнее. Госавтоинспекция региона рекомендует по возможности отказаться от дальних междугородних поездок. Кроме того, водителям советуют в условиях снегопада не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Борьба с последствиями непогоды

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, коммунальные службы города вовсю борются с последствиями снегопада. К примеру, за ночь автопоезд расчистил улицы XXII Партсъезда, Гагарина, Тухачевского, проспект Ленина и другие ключевые дороги. С раннего утра рабочие вручную чистят остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, лестницы.

Коммунальщики вручную расчищают остановки, пешеходные переходы и лестницы Фото: администрация Самары

— На утреннем совещании поставила задачу усилить противогололедную обработку и последующую очистку улично-дорожной сети. Этот снегопад будет идти несколько дней. Впереди выходные и праздничные дни, но мы продолжаем работать, — написала мэр в своем телеграм-канале.

Елена Лапушкина отметила, что работы в районах города координируют главы местных администраций. Они контролируют уборку снега на придомовых и дворовых территориях. Также им поручено уделить внимание очистке крыш от снега и наледи — в последнее время от жителей поступают много замечаний.

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