В Самарской области возбудили уголовное дело после реконструкции Курской битвы с бутафорскими танками

Реконструкция Курской битвы в сызранском спортзале обернулась скандалом / Фото: Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков / vk.com

Получил продолжение скандал с реконструкцией Курской битвы в Сызрани, где использовались бутафорские танки. В среду, 1 марта 2023 года, стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о хищении денег Президентского фонда культурных инициатив. Получателем гранта, который выделили на проведение патриотического фестиваля, была фирма депутата сызранской думы Сергея Иванова.

Имитировали выстрелы, стуча по танкам

В 2022 году общественная организация «Сплочение», которой руководит народный избранник, получила средства на проведение в Сызрани историко-патриотического фестиваля для детей и подростков «Помню и горжусь». Его решили посвятить 80-летию Курской битвы. В рамках мероприятия планировалось устроить масштабную и зрелищную реконструкцию сражения, которое стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.

Штанов и сапог хватило не всем "солдатам" / Фото: Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков / vk.com

Изначально фестиваль должны были провести в конце октября на открытом воздухе — на одном из стадионов. Однако по ряду причин сроки несколько раз переносились. В итоге площадкой проведения реконструкции Курской битвы стал спортзал сызранского филиала СамГТУ.

Зрители ждали захватывающее шоу со спецэффектами, но получили лишь дешевую пародию: бутафорские танки, имитация выстрелов стучанием по макетам и мешанина в форме «солдат». Кому-то из участников не хватило штанов, кому-то пилотки. Вместо сапог некоторые ребята были обуты в кроссовки зарубежных брендов.

Более 2 млн за пять минут

В дальнейшем выяснилось, что на историческую реконструкцию, которая длилась не более пяти минут, якобы было потрачено свыше 2 млн рублей. Однако кадры из сызранского спортзала, быстро разлетевшиеся в конце января 2023 года по соцсетям, явно говорили об обратном. Общественность заподозрила организаторов фестиваля в нецелевом расходовании средств.

На руководителя «Сплочения», депутата Сергея Иванова написали заявление в прокуратуру. Сызранцы попросили провести в отношении него и его фирмы проверку. Сам народный избранник ранее уверял, что все выделенные деньги были потрачены по прямому назначению.

Однако спустя около месяца следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Насколько известно, обвинение пока никому не предъявлено. Есть подозрения, что организаторы потратили на проведение фестиваля меньшую сумму, чем была указана в документах.

Приостановят членство в партии

Членство Сергея Иванова в партии собираются приостановить / Фото: пресс-служба реготделения "Единой России"

Мало того, что Сергей Иванов попал в поле зрения правоохранителей, ему могут грозить и другие неприятности. В четверг, 2 марта 2023 года, пресс-служба реготделения «Единой России» сообщила, что членство народного избранника в партии будет приостановлено на время разбирательств по уголовному делу.

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