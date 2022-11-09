Увеличивают эффективность производства и дают льготные займы: в Самаре обсудили меры поддержки промышленных предприятий в 2022 году

Мобилизация внутренних ресурсов предприятия и обучение сотрудников принципам бережливого производства готовит идеальную почту для развития

Приоритет технологиям и импортозамещению

Государственная поддержка для предприятий, развивающие технологически сложные производства, особенно в сфере импортозамещения, намного ближе и проще, чем кажется многим. В Самаре эксперты рассказали о возможностях, которые предоставляют производственникам национальный проект «Производительность труда», а также Государственный и региональный фонды развития промышленности.

- Эффективность работы предприятий во многом зависит от мер поддержки со стороны государства. И сегодня мы предоставляем целый спектр новых и уже действовавших ранее мер государственной поддержки, инструменты стимулирования инвестиционной активности. Задача - не допустить инвестиционной паузы и поддержать проекты, нацеленные на технологический суверенитет по всем отраслям. Комплекс мер по развитию предприятий в Самарской области сегодня направлен в первую очередь на развитие технологий, создание комплектующих, запчастей и оборудование, которые сегодня стали недоступными из-за санкций. В этой связи промышленность должна оперативно закрывать текущие потребности и обеспечить проекты развития. Обеспечение развития предприятий с целью получения ими прибыли – это основа налогов, которыми пополняется бюджет. А это уже прямая взаимосвязь с благосостоянием и уровнем жизни всех жителей региона, - прокомментировал заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин.

Эффективность важнее инвестиций

Реальный и сильнодействующий сегодня инструмент поддержки производственников – это национальный проект «Производительность труда», который реализуется с 2018 года.

- Нацпроект направлен на комплексное развитие предприятий. Он состоит из двух частей: адресная поддержка и системные меры. Первое – это мобилизация внутренних резервов на предприятии. Прежде чем вкладывать деньги в новое оборудование, развитие линий, нужно изучить свой ресурс. Понять, сколько может быть сделано своими силами за счет сокращения потерь и неэффективного использования ресурсов. И только потом есть смысл наращивать мощности с помощью системных мер – займов, которые могут быть предоставлены по запросу предприятий, - пояснила заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО) Елена Дубовова.

Примечательно, что если на старте нацпроекта участники шли в него в первую очереди ради займов под символический 1% годовых, то сегодня ключевой запрос от производственников – именно на трансформацию производственного процесса и внедрение бережливых технологий. В 2022 году многие предприятия в авральном режиме вынуждены были перестраивать и продуктовую линейку, и само производство. Причиной были санкционные ограничения в поставках сырья, а в последние месяцы свои коррективы внесла частичная мобилизация, и встала задача выполнять тот же объем работы меньшим количеством персонала. И здесь адресная поддержка специалистов РЦК очень кстати. Их широкий взгляд плюс узкая специализация того или иного производства буквально творят чудеса.

- Мы занимаемся прежде всего развитием внутреннего потенциала предприятий, реализуем практический проект, причем не руками консультантов, а вместе с командой предприятия шаг за шагом. Затем мы уходим, а персонал предприятия, обученный новым компетенциям, остается и может масштабировать полученный опыт и навыки, перестраивая другие процессы на производстве, - рассказывает Елена Дубовова.

Идеология бережливого производства – сделать производственный процесс облегченным без потерь качества, простоев, без «зависания» оборотных средств и продукции на складах, с коротким путем к потребителю. Но главное - с возможностью быстро трансформироваться в ответ на любые изменения на рынке, будь то спрос, конкуренция, сырье и т.д.

Уже 140 предприятий в Самарской губернии приняли участие в нацпроекте «Производительность труда». Более 90% вышли на уровень повышения производительности на 5% и выше.

По глубокому убеждению Елены Дубововой, подтвержденному практикой, мобилизация внутренних ресурсов предприятия и обучение сотрудников принципам бережливого производства готовит идеальную почту для развития, которому может помочь уже чисто материальная поддержка – льготные займы на приобретение нового оборудования и другие инвестиционные цели.

Длинные дешевые деньги

- Предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда», получившее сертификат, подтверждающий, что проект успешно реализуется, могут взять займы в Региональном фонде развития промышленности. Здесь займы от 5 до 20 млн рублей по ставке 3% годовых на срок 5 лет. Если необходим больший займ, то можно подобрать программу в Федеральном фонде развития промышленности - до 300 млн руб. Они выдаются также на срок 5 лет и ставка уже меньше, 1% годовых, - рассказала руководитель Государственного фонда развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) Юлия Красина.

Программы настраиваются и трансформируются с учетом изменений текущих условий. В прошлом году из регионального фонда можно было получить максимум 15 млн рублей, а максимальный срок отсрочки уплаты основного долга составлял 1 год. В этом году сумма займа была увеличена, а ставки не выросли, несмотря на всю лихорадку на финансовом рынке. Увеличили отсрочку по уплате основного долга до 2 лет для предприятий, работающих в сегменте импортозамещения. Максимально возможные займы - до 10 млрд рублей с отсрочками по основному долгу до 3 лет.

Как воспользоваться возможностями государственной поддержки промышленных предприятий? Можно заполнить заявку на сайте «Производительность.РФ» или через министерство промышленности и торговли Самарской области. С предприятием свяжутся и помогут на всех этапах: начиная от поиска источника внутренней эффективности и заканчивая всем документооборотом по получению займов. Бесплатно. Во благо развития промышленности в Самарском регионе.