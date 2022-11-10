Самарские ученые рассказали о беспилотнике, который защищает поля от вредителей

Фото: НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

Какие научные разработки помогут земледельцам бороться с засухой? Какие биодобавки использовать при изготовлении мясных изделий и как их производить? Как решить проблему дефицита запасных частей для сельхозтехники в условиях санкционного давления?

Все эти насущные и очень значимые для аграрного бизнеса вопросы обсудили в столице Республики Мордовия на расширенном заседании комитета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Участники заслушали доклады о результатах деятельности комитета по умному агро, а также ознакомились с презентациями научных разработок, которые могут в ближайшем будущем повысить эффективность сельхозпредприятий.

Беспилотники для полей

Одна из таких принадлежит Самарскому университету имени Королева, один из ключевых слоганов которого сегодня звучит как «Космос для жизни». На базе СГЭУ работает собственная цифровая научная школа. Здесь научились внедрять беспилотники в сельское хозяйство, а гиперспектральные камеры для прогнозирования будущего урожая и защиты полей от вредителей.

- Вы представьте, тысячи гектар поля. Агроном проехал, посмотрел издалека, вроде все нормально. Пролетел беспилотник, составили диаграмму, и он уже видит, что вот здесь и вот здесь признаки заболевания. Вооруженным глазом пока их не видно, а гиперспектральная камера уже это заметила. Агроном реагирует и выносится соответствующее средство защиты растения. Мы работаем таким образом на опережение, - рассказывает советник при ректорате Самарского университета Алексей Брумин.

Придумали, как сохранить влагу в земле

Ученые одной из 6 молодежных лабораторий НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», которая базируется в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева придумали, как сохранять воду в земле.

-Мы разработали материалы, которые при внесении в почву, при незначительных дождях будут впитывать и удерживать влагу. На 1 грамм материала удерживается до 80 грамм воды. Соответственно, в нужный момент эта вода отдается растениям, что нивелирует проблему засухи, - рассказывает кандидат химических наук, заведующий молодежной лабораторией НОЦ, заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ имени Огарева Александр Долганов.

Инновация появилась в Республике Мордовия не случайно. Согласно статистике за 2018 год здесь аграрии недобрали урожая из-за засухи приблизительно на 1 миллиард рублей. В 2021 году со сниженными показателями урожайности столкнулись и в Самарской области. Из-за засухи аграрии получили на 15-20% меньше урожая, чем в 2020 году. А прогнозы экологов и вовсе неутешительные. Согласно расчетам Российской академии наук, к 2040 году может потерять до 30% урожая на основной земледельческой части своей территории.

Поэтому, в инновационной разработке саранских ученых заинтересованы все крупные индустриальные партнеры. Отечественный сорбент уже прошел апробацию на опытных полях Мордовского университета. Ученые ждут результатов, чтобы скорректировать материал по свойствам и наладить его производство для фермеров. Успешность данной работы, подчеркивает Александр Долганов, складывается из понимания целей и задач всех вовлеченных в процесс сторон и междисциплинарном сотрудничестве в рамках работы с НОЦ.

- НОЦ - это площадка на которой консолидируется и работает вместе – наука, промышленность и бизнес заказчики. Мы безбарьерно можем общаться. И в рамках договоров НОЦ можем спокойно предлагать в рамках одного окна свои разработки. И соответственно, для нас как ученых, важно получать обратную связь. А когда объединено 6 регионов, то мы можем обкатать разработку на одном регионе и предлагать ее потом другим. НОЦ - это та необходимая платформа, на базе которой мы очень быстро можем найти общий язык с индустриальными партнерами, - говорит Александр Долганов.

Дадут деньги на работающие проекты

Красной нитью расширенного заседания комитета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» стала тема развития агропромышленности в России.

- В прошлом году было принято решение, что в Республике Мордовия будет закреплен комитет «умное агро». Я желаю всем желаю участникам найти тот вектор, который приведет нас к развитию агропромышленности не только в нашей Республике, но и регионах-соинициаторах НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Синергия промышленности и вузов, которая есть у НОЦ как раз сможет помочь в этом. И хотелось бы отметить, что в агропромышленности нужно мерить в деньгах, поэтому если мы начинаем работать над чем-то или внедряем новые технологии, нужно сразу же думать насколько это будет экономически выгодно, - отметил министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игорь Губайдуллин.

Фото: НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

Именно экономическая выгода стала главным критерием при выборе научных разработок, которым управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - Институт регионального развития будет выделять денежное субсидирование на реализацию проекта вуза на предприятии индустриального партнера по инновационным сертификатам.

- Мы использовали несколько подходов по финансовой поддержке, которая есть в наших регионах-соинициаторах. Это выдача инновационного сертификата индустриальному партнеру, которому нужна разработка ученых вуза и предоставление сетевых программ по дополнительному профессиональному образованию. По второй теме мы предлагаем вузам финансирование переподготовки кадров и повышения квалификаций для научной деятельности, а также университетские субботы. Помимо этого, мы также будем финансировать работу вуза с центрами одаренных детей. Также мы готовы поддержать в рамках образовательной тематики индустриальных партнеров. Мы хотим показать, что наши вузы из 6 регионов-соинициаторов могут не хуже подготавливать кадры и заниматься переквалификацией работников для производств. Расходы за все подготовленные образовательные программы – мы готовы взять на себя. Они будут покрыты грантом управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития», - рассказывает советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.

В этом году на отборочный этап комитета по умному агро, поступило 11 заявок. Это и системы точечного земледелия Мордовского госуниверситета, и системы управления машинно-тракторными агрегатами на основе спутниковой навигации Пензенского государственного университета, и наработки Ульяновских ученых в области прогнозирования будущего урожая. Стоит отметить, что НОЦ «Инженерия будущего» уже второй год занимает лидирующие позиции по итогам защиты отчетности инновационных разработок, и, по словам Ольги Михеевой, будет прикладывать все усилия для того, чтобы сохранить эти позиции и в следующем году.