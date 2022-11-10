"Коррупция боится огласки": самарский депутат рассказал, как общественное мнение помогает делать чиновников лучше

У депутата возникают претензии к работе самарских чиновников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн дал большое интервью журналисту «КП-Самара» правды». Мы уже опубликовали первую и вторую часть интервью, в котором он откровенно рассказал о борьбе с точечной застройкой и коррупцией, законе против ЛГБТ, городских проектах, которые он курирует и многом другом. Также депутат рассказал, зачем он публикует данные о сомнительном поведении госслужащих в своем телеграм-канале.

«Конфликт интересов и дискредитация государства»

- Вы резко высказались против министра строительства Самарской области Николая Плаксина, заявив, что его нахождение в должности дискредитирует государство. Почему? И что вы планируете предпринять?

- Моя позиция по господину Плаксину вполне прозрачна. После истории с Пятой просекой я ему прямо сказал, что считаю его действия абсолютно недопустимыми, что он обманул меня, губернатора, жителей и я со своей стороны буду использовать все имеющиеся, предусмотренные законом механизмы, чтобы поставить точку в его карьере. Напомню, на Пятой просеке много лет продолжается война жителей с застройщиком. В 2018 году я активно начал этим заниматься. Я не раз предупреждал Плаксина, что застройщик будет пытаться получить разрешение на строительство, а потом узнаю, что оно подписано. Как так?

А вот то, что вскрылось в результате – серьезные факты. Человек, признанный официально недобросовестным поставщиком, не может руководить стройкомплексом одного из крупнейших регионов. Господин Плаксин пришел на должность министра из бизнеса. И с его приходом объем госконтрактов, заключаемых с бизнес-структурами, где он раньше работал, резко возрос - 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд рублей. Из них более чем на 9,1 млрд рублей – с УКС, напрямую подчиненному минстрою. С точки зрения закона это конфликт интересов.

- У вас и к минтрансу много претензий…

- Да, я по-прежнему считаю, что качество работы минтранса оставляет желать лучшего, а работа его подрядчиков вызывает много вопросов. Когда в течение длительного времени минтранс как заказчик не требует с подрядчика устранения недостатков, дожидаясь, пока пройдет гарантийный срок, а потом повторно тратит на это деньги - это как называется? Если я вижу реальные проблемы и понимаю, что с этими проблемами в силу разных причин никто не хочет связываться – тогда ими занимаюсь я.

«Коррупционеры боятся огласки»

- Во многом по вашей инициативе прежний ректор ПГУТИ лишился своего поста, сейчас вы активно освещаете дело против ректора СГЭУ Светланы Ашмариной. Это только в Самаре такие коррумпированные ректоры? Или у вас личные претензии?

- Механизм борьбы только один - уголовный кодекс. У меня нет никаких личных претензий к Ашмариной, я просто посчитал нужным обнародовать некоторые данные после возбуждения уголовного дела, чтобы воспрепятствовать попыткам с ее стороны влиять на общественное мнение. У Ашмариной при обыске был изъят прямо пошаговый план адвокатам, как нужно раскачивать общественность, какие жалобы писать, как дискредитировать представителей закона.

- У себя в телеграм-канале вы публикуете много информации и про коррумпированных чиновников, ректоров и не только. Зачем?

- Каждый раз по-разному. Но в силу своих профессиональных принципов я считаю, что один из главных факторов воспитания – это общественное мнение. И по опыту хорошо знаю, что недобросовестные, коррумпированные люди суда общественного мнения боятся больше, чем суда обычного.

- Есть ли у вас конкуренция с губернатором Дмитрием Азаровым?

- Конкуренция может быть там, где есть борьба за что-то. А я не вижу для себя возможности в перспективе быть губернатором какой-либо области. С Дмитрием Азаровым нас связывают долгие и тесные отношения. Да, у нас могут быть разные мнения по событиям и людям, но всегда есть возможность сесть и обсудитm это.

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