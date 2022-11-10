В Самаре пройдет юбилейный концерт Успенской

В декабре в Самаре ожидается обширная развлекательная программа с участием российских селебрити. Рассказываем, какие звезды приедут в Самару в декабре и что они приготовили для своих зрителей.

Easy Dizzy (AC/DC Show)

Когда: 4 декабря, 20.00

Где: Клуб «Звезда»

Билеты: 1100-1500 руб.

Easy Dizzy - официальный трибьют легендарной рок-группы AC/DC, который признали даже правообладатели. Коллективу уже 15 лет. Афиши обещают крутое шоу с живым звуком и высоковольтным рок-н-роллом.

Голоса Градского/памяти учителя

Когда: 7 декабря, 19.00

Где: Самарская государственная филармония

Билеты: 900-2800 руб.

Подопечные Александра Градского из шоу «Голос» Алла Рид, Эмиль Кадыров и Шарип Ухманов исполнят песни недавного ушедшего от нас маэстро, а также хиты, знакомые большинству зрителей любых возрастов. Только живой звук!

Кай Метов

Когда: 7 декабря, 20.00

Где: ресторан «Максисмиллианс»

Билеты: 1100-3000 руб.

Звезда 90-ых зажжет на сцене ресторана «Максимиллианс». Кстати, концерт Метова в Самаре будет посвящен юбилею его песни «Position №2», которой в этом году исполнится 25 лет. Сам Кай Метов шутит на эту тему: «Это не юбилей песни, это юбилей эпохи!».

Юбилейный концерт Любови Успенской

Когда: 8 декабря, 19.00

Где: Окружной дом офицеров (ОДО)

Билеты: 1000-6000 руб.

Королева русского шансона, исполнительница в жанре «городской романс», а с недавних пор еще и любительница хайпа в интернете Любовь Успенская отмечает свой юбилей и приглашает всех на уникальный концерт для друзей и близких.

Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина»

Когда: 13 декабря, 19.00

Где: Самарская государственная филармония

Билеты: 700-2000 руб.

Исполнитель роли бандита Космоса в «Бригаде», актер Дмитрий Дюжев представит самарцам свой моноспектакль «Евгений Онегин» с музыкой Сергея Прокофьева. Сценическая версия известного произведения Дюжева по-новому раскроет шедевр мировой литературы, никого не оставив равнодушным.

«Сектор Газа новая жизнь»

Когда: 13 декабря, 19.00

Где: Окружной дом офицеров

Билеты: 800-2400 руб.

Первый гитарист легендарной группы Игорь Кущ колесит по стране с проектом «Сектор Газа новая жизнь». На концерте прозвучат хиты «Демобилизация», «Пора домой», «Туман» и другие. Это, конечно, не Юрий Хой, но поклонники группы должны остаться довольными.

Комедия «Все о мужчинах»

Когда: 17 декабря, 18.00

Где: Окружной дом офицеров

Билеты: 1000-4000 руб.

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников и актер из скетч-шоу «Даешь молодежь» Михаил Башкатов сыграют в Самаре спектакль «Все о мужчинах». Это свежая откровенная постановка по одноименной пьесе Миро Гаврана уже произвела фурор в Москве и теперь доехала до нас.