«Женщина задыхалась и теряла сознание»: в Сызрани полицейский спас жительницу Донбасса

За своевременные и грамотные действия при спасении человека Никита Решетников был награжден Почетной грамотой главы Сызрани. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани сотрудник полиции спас жительницу Донбасса. Женщине внезапно стало плохо, она начала задыхаться. Тогда к ней на помощь пришел лейтенант полиции Никита Решетников. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Бросился на помощь не раздумывая

Эта история произошла в октябре в пункте временного размещения жителей ДНР и ЛНР. Сотрудник Госавтоинспекции, лейтенант полиции Никита Решетников находился на дежурстве. В этот момент проживающей в ПВР женщине стало плохо: она начала задыхаться, терять сознание. Лейтенант Решетников немедля подбежал к пострадавшей.

– Персонал пункта вызвал скорую помощь, а Никита Решетников, при помощи родственника пострадавшей, перевернул ее на бок и провел реанимационные действия по восстановлению дыхания. После он передал пострадавшую прибывшим врачам, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Медики доставили женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

«С таких сотрудников нужно брать пример»

Об этом случае узнал руководитель территориального отдела Западного округа министерства социально-демографической и семейной политики региона Сергей Кияшко. Он обратился к главе Сызрани с просьбой о поощрении Никиты Решетникова.

– Нам, работающим непосредственно с гражданами, прибывшими из ДНР и ЛНР хочется отметить грамотные действия сотрудника полиции по оказанию доврачебной помощи, – обратился Сергей Кияшко. – Полицейский не растерялся и до приезда медиков провел реанимационные мероприятия. Я считаю, что о таких случаях необходимо говорить. С таких сотрудников полиции должны брать пример сослуживцы, на них должны равняться окружающие.

В четверг, 10 ноября 2022 года, на оперативном совещании начальник сызранского МВД, полковник полиции Денис Кириллов вручил лейтенанту Никите Решетникову почетную грамоту главы городского округа Сызрань Анатолия Лукиенко.

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