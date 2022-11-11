Самарский бизнес продолжает инвестировать в образование

Уроки физкультуры в отремонтированном зале стали не только безопасными, но и любимыми. Фото: Лариса Гусева.

В самарской школе №140 теперь уроки физкультуры на пике популярности - заниматься спортом, выполнять нормативы, играть в баскетбол и волейбол радостно бегут и мальчишки, и девчонки. Секрет всеобщей любви к подвижному предмету объясняется просто: спортивный зал отремонтировали и дополнили новым инвентарем. Просторное светлое помещение с современным напольным покрытием и мячами, которые так и манят ребят ставить новые спортивные рекорды.

Для здоровья и фигуры

Школа №140 - ровесница Великой Победы, ей 77 лет. К сожалению, эта цифра означает не только богатую историю и армию выпускников, но и степень изношенности движимого и недвижимого имущества. Капитальный ремонт спортивного зала, например, школа не видела с 1964 года и крайне в нем нуждалась. На сегодняшний день здесь обучаются 438 ребят, открыты кадетские классы МЧС и коррекционные классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. А школьный спортивный клуб «Взлет» организует спортивно-оздоровительные мероприятия и готовит юных самарцев к сдаче ГТО.

- Ремонта мы ждали давно, - рассказал преподаватель физкультуры школы №140 Андрей Конухин. - Полы были в плохом состоянии, неровные, протекала кровля, из-за сырости на стенах проступала плесень. Заниматься в таких условиях становилось небезопасно для детей. Теперь, после ремонта, в помещении чисто и тепло, уроки физкультуры стали в удовольствие.

Многие до сих пор ошибочно думают, что физкультура не так важна, как математика или литература. Однако педиатры в один голос твердят о пользе физической активности и многочисленные исследования подтверждают их настойчивость: физ-ра поднимает уровень функциональных возможностей ребенка и снижает заболеваемость. Всего два урока в неделю повышают силу и выносливость, способствуют формированию здоровых костей и мышц, помогают контролировать вес, снижают тревожность и стресс, улучшают кровяное давление. Не говоря уже о повышении самооценки за счет подтянутого вида и спортивных достижений.

Образованию в помощь

В школе важность обновления спортивного зала ни у кого не вызывала сомнений, но вот где взять деньги? На помощь пришел социально-ответственный бизнес. Благодаря поддержке Куйбышевского НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») в помещении заменили полы, установили новые окна, отремонтировали кровлю, сделали внутреннюю отделку, обновили систему отопления и электропроводку.

- Также мы закупили и спортивный инвентарь для занятий спортом, - рассказывает директор школы №140 Анна Кольчугина. - Теперь у нас в распоряжении новые баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, а также ракетки для занятий теннисом и бадминтоном, скакалки и обручи.

В этом году Куйбышевский НПЗ традиционно поддержал несколько проектов, направленных на развитие образования и культуры. На благотворительные средства завода новые музыкальные инструменты закупила музыкальная школа имени Чайковского, обновила материально-техническую базу школа №129, бесплатные абонементы на концерты Самарской филармонии получили дети с инвалидностью и ребята из малообеспеченных семей. И это далеко не полный перечень добрых инициатив нефтепереработчиков.