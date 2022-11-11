На Самару надвигается магнитная буря

С 24 ноября в Самарской области ожидается большая магнитная буря. Она затянется на неделю, что является большой редкостью. Как правило, магнитная активность длится не более нескольких дней. «Комсомолка» расскажет, почему в такие периоды раскалывается голова и как можно облегчить состояние.

Перед недельной магнитной бурей прогнозируется еще одна короткая - 16-17 ноября. Ее сила составит 3 балла, что незначительно влияет на человеческий организм, а вот следующая, которая продлится с 24 по 30 ноября, будет сильнее - 3-4 балла. Многие ощутят на себе ее влияние, хотя бывают и более интенсивные бури.

Что такое магнитная буря?

Магнтная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди, особенно пожилые, начинают себя неважно чувствовать.

Активность магнитного поля прогнозируема, и на сегодняшний день большинство погодных сервисов предоставляют такую информацию в открытом доступе. В России действует Центр прогнозов космической погоды «ИЗМИРАН».

Как влияют магнитные бури на жизнь человека?

Их техники больше всего страдают космические аппараты. А на земле выйти из строя может радиосвязь, протяженные линиии электропередач и трансформаторы.

Человеческие недомогания во время магнтных бурь связаны с тем, что в мелких кровеносных сосудах уменьшается кровоток. Следовательно, ткани организма недополучают кислород, а это с свою очередь приводит к головным болям, бессонице, повышенном артериальному давлению, учащенному сердцебиению, сонливости, вялости, общей усталости, обострению хронических заболеваний. Растет количество психических нарушений.

Опаснее всего магнитные бури для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышаются риски инфаркта, инсульта и гипертонического криза.

Как облегчить недомогание во время магнитных бурь

Совсем избежать негативного влияния на организм во время колебаний магнитного поля нельзя, но подготовиться к ним можно. Врачи на этот счет дают простые рекомендации: избегать тяжелых физических нагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить употребление алкоголя и жирной пищи и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с их лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

Впрочем, часть людей, в том числе и пожилых, вообще не ощутит на себе каких-либо физиологических изменений. Поэтому не нужно заранее беспокоиться и настраиваться на пессимистичный лад. Кстати, домашние животные также могут почувствовать магнитные бури.