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Общество11 ноября 2022 11:00

Больницам Сызрани подарили современное оборудование и автомобиль

Медицинские учреждения Сызрани обновили материально-техническую базу
Анна ФЕДОРОВА
Закупка аппаратов обеспечила маленьким сызранцам возможность лечиться в родном городе. Фото Ильи Щанкина.

Закупка аппаратов обеспечила маленьким сызранцам возможность лечиться в родном городе. Фото Ильи Щанкина.

Медицина стала доступнее

Болеть всегда неприятно. И вдвойне - если на лечение приходится ездить в другой город.

До недавних пор так приходилось делать и юным сызранцам с неврологической патологией - родители возили их в клиники соседних городов, обладающие специализированной медицинской техникой. Сейчас аппараты для стимуляции глубоких тканей и электротерапии и диагностическое офтальмологическое оборудование появились в отделении восстановительного лечения сызранской детской поликлиники №3. Теперь кабинет восстановительного лечения укомплектован на 100%, и здесь будут получать квалифицированную помощь более 120 маленьких пациентов в месяц.

- В оборудовании, которое мы приобрели на благотворительные средства, поликлиника очень нуждалась, - рассказала заведующая детской поликлиникой № 3 Екатерина Серова. - Специфика оборудования направлена на лечение неврологических патологий и отклонений, что очень актуально. Например, один из аппаратов помогает ребенку расслабиться и уйти в лечебный сон, во время которого идет процесс восстановления всех функций организма.

Медицина Сызрани становится все более высокотехнологичной. Фото Ильи Щанкина.

Медицина Сызрани становится все более высокотехнологичной. Фото Ильи Щанкина.

«Детская» скорая

Еще один крупный проект реализован в городской больнице № 2. Новое оборудование, на котором сейчас выполняется более 1300 процедур в месяц, получил физиотерапевтический кабинет - приобретены аппараты для функциональной диагностики состояния легких, аппараты для УВЧ-терапии, амплипульстерапии. В реанимационное отделение больницы,детскую хирургию и педиатрию закуплены современные функциональные кровати, которые отвечают самым жестким медицинским требованиям по уходу за пациентами.

В больнице решена еще одна проблема. Раньше, чтобы отвезти ребенка для оказания экстренной медицинской помощи в соседний город, приходилось задействовать санавиацию или машину станции скорой помощи. Сейчас в медучреждении появился легковой автомобиль с салоном, оборудование которого адаптировано под маленьких пациентов.

- Наше учреждение два года работало как КОВИД-госпиталь, оборудование и коечный фонд много эксплуатировался и необходимо было обновление, - говорит главврач Сызранской городской больницы №2 Равиль Гусейнов. - В физиотерапевтическом отделении мы смогли заменить технически устаревшее оборудование, которое отработало свой срок. Что касается автомобиля, то для нашей больницы он был просто необходим. В детской хирургии и педиатрии потребность в транспортировке детей в клиники Самары возникает в среднем два раза в месяц. Мы всегда пользовались или санитарной авиацией, или машиной скорой медицинской помощи города. Но, сами понимаете - отвлекать автомобиль скорой помощи на 5-6 часов, когда нужна экстренная помощь именно здесь на месте, тоже проблематично. Сейчас в нашем распоряжении свой транспорт и мы можем более оперативно доставить пациента в клинику для лечения.

Новые кровати удовлетворяют самым современным требованиям ухода за пациентами. Фото Ильи Щанкина.

Новые кровати удовлетворяют самым современным требованиям ухода за пациентами. Фото Ильи Щанкина.

Помощь в оснащении городской больницы и детской поликлиники оказал Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») - при его поддержке в общей сложности закуплено 35 единиц оборудования. Также благодаря нефтяной компании в этом году в Сызрани проведен капитальный ремонт реанимационного отделения центральной больницы, на базе которой создан центр рентгенэндоваскулярной диагностики для оказания экстренной помощи жителям города и близлежащих районов. Капитально отремонтировано здание поликлинического отделения больницы. Градообразующее предприятие поддерживает не только здравоохранение, но и сферы образования, культуры, детского спорта, благоустройства - в 2022 году реализовано девять проектов. И более 60 - за последние пять лет.

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