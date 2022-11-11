Больницам Сызрани подарили современное оборудование и автомобиль

Закупка аппаратов обеспечила маленьким сызранцам возможность лечиться в родном городе. Фото Ильи Щанкина.

Медицина стала доступнее

Болеть всегда неприятно. И вдвойне - если на лечение приходится ездить в другой город.

До недавних пор так приходилось делать и юным сызранцам с неврологической патологией - родители возили их в клиники соседних городов, обладающие специализированной медицинской техникой. Сейчас аппараты для стимуляции глубоких тканей и электротерапии и диагностическое офтальмологическое оборудование появились в отделении восстановительного лечения сызранской детской поликлиники №3. Теперь кабинет восстановительного лечения укомплектован на 100%, и здесь будут получать квалифицированную помощь более 120 маленьких пациентов в месяц.

- В оборудовании, которое мы приобрели на благотворительные средства, поликлиника очень нуждалась, - рассказала заведующая детской поликлиникой № 3 Екатерина Серова. - Специфика оборудования направлена на лечение неврологических патологий и отклонений, что очень актуально. Например, один из аппаратов помогает ребенку расслабиться и уйти в лечебный сон, во время которого идет процесс восстановления всех функций организма.

Медицина Сызрани становится все более высокотехнологичной. Фото Ильи Щанкина.

«Детская» скорая

Еще один крупный проект реализован в городской больнице № 2. Новое оборудование, на котором сейчас выполняется более 1300 процедур в месяц, получил физиотерапевтический кабинет - приобретены аппараты для функциональной диагностики состояния легких, аппараты для УВЧ-терапии, амплипульстерапии. В реанимационное отделение больницы,детскую хирургию и педиатрию закуплены современные функциональные кровати, которые отвечают самым жестким медицинским требованиям по уходу за пациентами.

В больнице решена еще одна проблема. Раньше, чтобы отвезти ребенка для оказания экстренной медицинской помощи в соседний город, приходилось задействовать санавиацию или машину станции скорой помощи. Сейчас в медучреждении появился легковой автомобиль с салоном, оборудование которого адаптировано под маленьких пациентов.

- Наше учреждение два года работало как КОВИД-госпиталь, оборудование и коечный фонд много эксплуатировался и необходимо было обновление, - говорит главврач Сызранской городской больницы №2 Равиль Гусейнов. - В физиотерапевтическом отделении мы смогли заменить технически устаревшее оборудование, которое отработало свой срок. Что касается автомобиля, то для нашей больницы он был просто необходим. В детской хирургии и педиатрии потребность в транспортировке детей в клиники Самары возникает в среднем два раза в месяц. Мы всегда пользовались или санитарной авиацией, или машиной скорой медицинской помощи города. Но, сами понимаете - отвлекать автомобиль скорой помощи на 5-6 часов, когда нужна экстренная помощь именно здесь на месте, тоже проблематично. Сейчас в нашем распоряжении свой транспорт и мы можем более оперативно доставить пациента в клинику для лечения.

Новые кровати удовлетворяют самым современным требованиям ухода за пациентами. Фото Ильи Щанкина.

Помощь в оснащении городской больницы и детской поликлиники оказал Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») - при его поддержке в общей сложности закуплено 35 единиц оборудования. Также благодаря нефтяной компании в этом году в Сызрани проведен капитальный ремонт реанимационного отделения центральной больницы, на базе которой создан центр рентгенэндоваскулярной диагностики для оказания экстренной помощи жителям города и близлежащих районов. Капитально отремонтировано здание поликлинического отделения больницы. Градообразующее предприятие поддерживает не только здравоохранение, но и сферы образования, культуры, детского спорта, благоустройства - в 2022 году реализовано девять проектов. И более 60 - за последние пять лет.