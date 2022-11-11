Самарская торговая компания увеличила отгрузку товара в торговые сети

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, еще одна самарская торговая компания «ТОИР» увеличила свою выработку. Отгрузка пищевых продуктов и напитков в компании с помощью инструментов бережливого производства выросла на 10% за смену.

Сейчас участниками национального проекта стали уже 140 предприятий губернии, их суммарная выручка на сегодня - 292 млрд рублей. Планируется, что к концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 250 крупных и средних предприятий. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Компания занимается оптовой торговлей и поставляет продукцию различных товарных групп в губернской столице и по области. Среди заказчиков компании не только сетевые продуктовые ритейлеры, но и мелкооптовые продуктовые точки.

Пилотный проект торговой компании реализован совместно со специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Инструменты бережливого производства внедрялись на участке получения, хранения и отгрузки продукции клиентам.

Провели перепланировку системы хранения и в результате сократили излишние перемещение сотрудников по складу. За смену стали загружать на 3 машины больше. Эффект выразился не только во времени, но и в рублях.

Достичь таких итоговых показателей удалось за счет выявления системных проблем и их устранения.

- Все рабочие места на складах были организованы с учетом системы 5С. Размещены стандарты работы для наборщиков, контролеров, комплектовщиков. Проведена перепланировка самой системы хранения. И это только часть большого списка внедренных решений, - рассказал руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин.

Участие в национальном проекте «Производительность труда» – это внедрение на предприятии современных методик и увеличение производительности труда за счет внутренних ресурсов.

Помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий –участников нацпроекта «Производительность труда». Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Как воспользоваться возможностями государственной поддержки промышленных предприятий? Можно заполнить заявку на сайте «Производительность.РФ» или через министерство промышленности и торговли Самарской области. С предприятием свяжутся и помогут на всех этапах: начиная от поиска источника внутренней эффективности и заканчивая всем документооборотом по получению займов. Бесплатно. Во благо развития промышленности в Самарском регионе.